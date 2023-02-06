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直播间“搬进”企业，主播体验式“带岗”

2023年02月06日08:57 | 来源：新华社
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　　新华社沈阳2月5日电（武江民、赵跃泽）2月4日正逢立春，在中国沈阳人力资源服务产业园，今年的首场招聘会热闹开场。7000余名求职者穿梭其间，走企问岗，面对面咨询，现场“带岗”直播同步进行，数万人线上选岗，寻觅春天里的新机遇。

　　40岁的关复友是辽宁抚顺人，从事焊接工作近20年。4日一大早，关复友乘坐公共交通，从抚顺市赶来寻找心仪岗位。“这里焊接类岗位多，薪资高，我想着今年出来闯闯，多赚点。”关复友说。

　　与求职者同样忙碌的，是穿梭在人群中的“带岗”主播。“没有夜班，地点就在沈阳铁西。”“这家企业岗位链接在12号。”……面对镜头，来自金谷人才市场的主播开开边走边推荐。直播间一头牵着招聘企业，一头连着应聘人员，当天共吸引了3.2万人次进入，在线观看、“下单”投递岗位。

　　“今年招聘会比往年早一个星期。”招聘会负责人赵晓峰说，今年的招聘会开得早，形式多，应对的既是春节过后的求职高峰，也是企业旺盛的用工需求。

　　在沈阳鼓风机集团的招聘展位前，求职面试的大学生络绎不绝。集团HR苏瑛说，去年沈鼓集团产能创历史新高，加大了对产品研发设计、工程师等岗位的招聘力度，提高了薪资标准，用“真金白银”吸引人才。

　　与沈鼓集团一样，技术型人才是招聘会各家企业的重点。沈阳富虹植物油有限公司是一家农产品深加工企业，去年企业扩建了11万平方米的厂房，更新了一批先进设备，今年招聘岗位超过一半是技术型岗。“别看我们是流水线生产，预处理工程师、化验师等技术型人才样样不能少。”公司办公室主任王英说。

　　22岁的唐子健是沈阳市一所大专院校的毕业生。招聘会上，他向几家机械加工类国企投递了简历。“这些企业和我的专业相关，虽然要先从学徒工做起，但工作稳定，发展前景好，工资水平也不低。”唐子健说。

　　据介绍，这场招聘会共吸引108家企业参展，涵盖制造业、电子信息等20余个行业领域，吸引7000余名求职者到场，现场达成就业意向2600余人。

　　沈阳人力资源服务产业园负责人马晓明说，除了举办招聘会，产业园还走出去，与沈阳周边城市搭建就业创业平台，广纳企业与人才；把直播间“搬进”各大企业，通过主播体验式“带岗”，充分解读岗位需求，实现求职与招聘的“双向奔赴”。

　　招聘会当天，沈阳人力资源服务产业园还与15家沈阳现代化都市圈企业代表签订了“共享用工”合作框架协议，实现零工就业的供求信息共享，进一步调配、利用好人力资源。

　　2月4日，在沈阳市首批重点项目集中签约暨开工活动上，有494个项目集中签约。“项目多，用工旺，我们就业服务也得跟上，让大家好就业、就好业。”马晓明说。

(责编：王震、陈键)
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