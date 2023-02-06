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开足马力应对市场需求

一家磁悬浮节能装备企业见闻

2023年02月06日09:03 | 来源：新华社
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　　新华社济南2月5日电（记者栗建昌、陈国峰）“比去年同期翻了一番多！”春节假期刚结束，位于山东潍坊高新区的山东天瑞重工有限公司收获了“头彩”，1月份磁悬浮节能装备订单量同比增长170%。面对下游市场超出预期的反弹，天瑞重工常务副总经理陈茹脸上写满兴奋与急切，他们正全力以赴抢抓这来之不易的机遇期。

　　在天瑞重工的生产车间里，生产设备高速运转，切削着磁悬浮设备的重要组件——三元流叶轮。陈茹开玩笑地说，企业现在就像这些叶轮一样不停“连轴转”：召开销售工作会议、组织各办事处主任竞聘、讨论组建新产品生产线、成立市场专家委员会……陈茹掰着手指细数一天的工作，不由感叹：“开春了，产业的春天也来了！”

　　天瑞重工的磁悬浮业务肇始于2012年，通过科研攻关突破了一系列关键技术，研发出拥有自主知识产权的磁悬浮鼓风机，迅速打开了市场。其研发的磁悬浮鼓风机、真空泵、空压机、制冷机、低温余热发电机等装备已实现产业化。

　　伴随着更好统筹疫情防控和经济社会发展，市场积蓄已久的动能不断释放。天瑞重工副总经理张婕妤说，一些高峰论坛、研讨会、推广会可以召开了，也可以外出拜访客户了。近期，天瑞重工接连拿下几个大订单，下游企业都在铆足了劲生产，他们更得开足马力应对市场需求。

　　国内市场热起来了，天瑞重工着手布局国外业务，前阵子专门组建了外贸部开始进军海外市场。“工作安排得很紧张，节奏很快，但很充实！”张婕妤说。

　　为支持天瑞重工发展，潍坊市和潍坊高新区专门成立两级企业服务专班，并规划了占地500亩的磁悬浮产业园。“现在从政府到企业都在大力推进产业园建设，加快扩大磁悬浮装备产能。”张婕妤说，天瑞重工每年都有新产品研发成功进入市场，磁悬浮动力装备产品矩阵正在形成。

　　走进天瑞重工展厅，一面专利墙颇为壮观，300多项专利挂满墙面，凝结成企业的核心竞争力。这背后离不开人才支撑。“今年计划新招100名硕士，现在企业发展得好，对高层次人才的吸引力也提高了。”天瑞重工总经理助理王秋景说。

　　面对庞大的市场前景，陈茹对企业发展胸有成竹。她说，天瑞重工经过多年积累，正像磁悬浮鼓风机一样“鼓”足劲头、乘“风”而上。“今年将是超常规发展的一年，全年预计实现翻番增长，我们对市场充满信心！”

(责编：王震、陈键)
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