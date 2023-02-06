科技日报昆明2月5日电 （记者赵汉斌）记者5日从云南天文台获悉，该台大样本恒星演化研究团组李振威博士与合作者，利用最新得到的物质交换稳定性判据，并结合双星星族演化模型，成功构造了银河系内双白矮星星族。研究成果发表在著名国际期刊《天文与天体物理》上。

白矮星是宇宙中一种古老的化石。双白矮星是由两颗白矮星相互绕转组成的双星系统，其并合可以产生作为宇宙学标准烛光的Ia型超新星。一些密近双白矮星的轨道周期仅为几分钟，是未来空间引力波探测器的重要目标源。

双白矮星在形成过程中，至少要经历一次双星物质交流，而物质转移的稳定性直接决定了双星的最终演化产物。研究人员通过建立绝热物质损失模型（Ge模型），给出了恒星在不同演化状态下物质转移稳定性判据。相比于早期研究中多方模型给出的结果，新的判据认为恒星在巨星支发生物质转移更趋向于动力学稳定。

基于此，科研人员成功构造了银河系内双白矮星星族。理论计算表明，Ge模型可以更好地重现观测双白矮星的并合率分布以及含有极低质量白矮星的双星并合率分布，同时可以较好地解决早期理论模型中双白矮星空间密度与观测不符的矛盾。

在此基础上，李振威等人进一步研究了双白矮星并合对Ia型超新星的影响及双白矮星的引力波辐射性质，为相应观测提供了理论支撑。

(责编：王震、陈键)

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