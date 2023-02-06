科技日报合肥2月5日电 （记者吴长锋）记者5日从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发（MP-QKD）。相关研究成果日前发表在《物理评论快报》上。

量子密钥分发（QKD）基于量子力学基本原理，可以实现理论上无条件安全的保密通信，因此近几十年来一直是学术界的研究热点。MP-QKD是由清华大学马雄峰研究组于2022年提出的一种新型测量设备无关量子密钥分发协议，要求通信双方首先将信息编码在单个光学模式中，基于探测响应结果，通信双方按照一定规则进行配对，再根据配对情况进行基矢比对、参数估计等后处理操作来产生最终的安全密钥。

相较于原始的测量设备无关协议（MDI-QKD），MP-QKD可将更多的探测事件用于成码，很大程度提高成码率；相较于双场量子密钥分发协议（TF-QKD）和相位匹配协议（PM-QKD），MP-QKD无需复杂的激光器锁频锁相技术，节省成本且降低了实际应用难度，同时对环境噪声有更好的抗干扰能力。

潘建伟、陈腾云研究组基于MP-QKD协议，利用极大似然估计的数据后处理方法，精确地估算出两个独立激光器的频率差用于参数估计，并结合中国科学院上海微系统所尤立星团队研制的高效率单光子探测器，实现了实验室标准光纤百公里级、200公里级、300公里级以及超低损光纤400公里级的安全成码，相较于之前的原始MDI实验，成码率有明显提升，并且在300公里和400公里距离上较之前实验成码率提升了3个数量级。

这一研究成果表明，MP-QKD在不需激光器锁频锁相的条件下可以实现远距离安全成码且在城域距离有较高成码率，极大地降低了协议实现难度，对未来量子通信网络构建具有重要意义。

(责编：王震、陈键)

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