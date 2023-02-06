◎本报记者 王迎霞 通 讯 员 曹丽华 李 哲

“数字出来后，大家都很振奋。”宁夏生产力促进中心主任赵功强近日接受科技日报记者采访时表示，最新统计显示，宁夏2022年输出技术合同3594项，技术合同成交额达34.37亿元，创历史新高，较十年前增长近12倍。

去年，宁夏全年地区生产总值突破5000亿元、同比增长5%左右，特别是二季度和上半年，地区生产总值增长均居全国第一位，生动阐释了“稳”和“促”的关系。

整套政策，全面部署

技术合同成交额是衡量本地科技创新水平、科技成果转移转化情况、技术市场活跃程度等的重要指标之一。

宁夏这些硕果，是科技管理部门落实科技成果转化“1122”举措所结出的。赵功强表示，出台一系列科技成果转化政策，实施一批科技成果转化项目，搭建宁夏技术市场、宁夏技术转移研究院两个资源共享平台，举办企业家创新精神培育、中国创新挑战赛（宁夏）两大系列活动，“1122”为自治区高质量发展提供了强有力的科技支撑。

《促进科技成果转化条例》《技术市场促进条例》《关于促进科技成果转移转化的实施意见》……这一整套政策“组合拳”的出台，对成果转移转化、创新主体培育、技术交易服务体系建设等作了详细部署。

与此同时，宁夏科技厅以项目为支撑，充分发挥科技创新对县域高质量发展和乡村振兴战略支撑引领作用，降低技术输入方交易成本、提高技术输出方成果转移以及中介方促成交易的积极性，引导和撬动金融资本支持科技企业开展创新活动。

一大批带着“真金白银”的项目，有效激发了高校、科研院所、企业等创新主体的内生动力，进一步推动了科技成果转移转化的步伐。

两大平台，并行发力

尽管已是行业领域的佼佼者，2021年7月，宁夏青龙管业集团股份有限公司依然梳理出16项关键技术需求，提交至宁夏技术转移研究院。该研究院立即与宁夏生产力促进中心沟通，将企业纳入“新材料领域相关企业进校园”参会名额，赴江苏5所高校开展技术需求对接。

“多位专家帮忙凝练需求、指导技术，让我们更加清晰地了解自身存在的问题。”该公司总经理冯存辉说。最终，他们与重庆大学教授胡少伟对接，深入接洽后签订合作协议，金额达35.6万元。

“从成果端、需求端、服务端、金融端‘四端发力’，我们提出了建设宁夏技术转移研究院的思路。”赵功强告诉科技日报记者，“企业画像—诊断评测—解决方案—服务对接”的全流程服务模式，轮廓清晰。

搭建科技成果转化服务平台，宁夏技术转移研究院只是一环。

在科技部的支持下，宁夏科技厅利用500万元中央引导地方发展专项资金，启动建设了宁夏技术市场，2018年9月13日正式运行。

宁夏技术市场和宁夏技术转移研究院并行发力，加速了科技成果向现实生产力转化落地。

截至去年年底，全区共收集、整理、入库各类科技成果十几万项，吸纳全国科研院所1000余所，入库技术专家近8000名，举办专场路演百余场，服务机构百余家。

加速转化，“软硬”兼施

“宁夏不缺老板，但缺企业家，缺科技带头人。”2022年1月6日，自治区政府启动全区企业家创新精神培育行动，中国工程院院士马玉山直言不讳。

优化科技成果转化服务，硬件不能少，软件更重要。

为让企业家成为创新发展的探索者、组织者、引领者，科技厅制定了《宁夏企业家创新精神培育行动实施方案》，从2021年起利用5年时间，分产业、分类型、分层次打造一支推动经济社会高质量发展的生力军。

目前，宁夏通过线上线下相结合的方式共举办培训88场，培训人数5.3万人次，企业家创新创造意识明显提高。

全区有2000多家科技型中小企业，经常遭遇技术瓶颈找不到好的解决渠道。科技厅为此积极承办中国创新挑战赛（宁夏），开拓了全国专家服务宁夏企业的新途径。

5年来，全区累计发布技术需求1052项，征集有效解决方案482项，促成合作意向260项，总金额达3.6亿元。

下一步，宁夏将坚持围绕自治区“六新六特六优”产业，持续开展“双百科技支撑行动”，即实施100项重点科技攻关项目、100项重点科技成果转化项目。

“我们要着力破解一批关键技术难题，转化应用一批重大科技成果，培育一批科技创新产品，积极助力打造新的增长点。”宁夏科技厅厅长徐龙在相关新闻发布会上表示。

(责编：王震、陈键)

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