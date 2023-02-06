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我天然林保护修复体系和制度体系全面建立

2023年02月06日09:08 | 来源：科技日报
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　　科技日报讯 （记者马爱平）实施天然林保护工程是我国林业以木材生产为主向以生态保护建设为主建设生态文明的重要标志。记者近日从国家林业和草原局2023年第一季度例行发布会上获悉，工程累计减少天然林采伐3.32亿立方米，天然林保护修复体系和制度体系全面建立。

　　国家林草局生态中心主任张利明介绍，天然林保护工程于1998年启动试点，2000年全面展开，工程通过严格森林管护、有序停伐减产、培育后备资源、科学开展修复、有力保障民生等措施，历经试点和两个10年期建设，到2020年底中央财政累计投入资金5000多亿元，工程建设范围由重点区域扩大到全国31个省区市，天然林商业性采伐由停伐减产到全面停止。

　　20多年来，天然林保护工程建设取得了显著的生态、经济、社会效益，实现了预期目标。

　　“天然林资源持续增长，较工程启动前天然林面积增加3.23亿亩、蓄积增加53亿立方米；生态功能显著提升，天然林单位面积年涵养水源量、固沙固土量分别比工程启动前提高了53%、46%；国有林区经济社会转型发展加快，国有林区总产值由1997年82.25亿元增加到2020年491.72亿元，一、二、三产业产值比例由1997年19∶69∶12调整到2020年37∶28∶35；工程依托天保工程，我们与欧盟、全球环境基金、联合国开发计划署等多个国际组织实施合作项目，为全球生态保护和治理提供了中国方案，为全球应对气候变化作出了前瞻性和战略性的贡献。”张利明表示。

(责编：王震、陈键)
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