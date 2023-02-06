◎本报记者 刘 霞

美国消费电子展（CES）日前在拉斯维加斯落下帷幕，期间超过3200多家参展商集结，共同奏响了未来技术发展趋势的序曲。在此次展会中大放异彩的技术涵盖元宇宙、智能汽车、各种创新型数字医疗等。CES主办机构美国消费者技术协会市场研究副总裁史蒂夫·凯尼格指出：“一股强大的技术变革浪潮正在袭来。”

元宇宙“梦想逐步照进现实”

凯尼格强调，元宇宙比人们想象的离现实更近，这是一个真实的趋势。

越来越多公司正努力使这种虚拟空间成为可能，以供人们娱乐、购物或工作。在本届消费电子展上，多家企业展示了能让人们更深入地沉浸到虚拟现实（VR）中的创新产品，如中国台湾科技巨头HTC推出了一款高端VR头盔设备，旨在与市场领头羊元宇宙平台公司竞争。

其他一些公司和初创企业则宣称，其研发的增强现实（AR）眼镜和传感器技术能帮助用户在虚拟环境中拥有触觉，甚至嗅觉。如美国OVR公司展示了一款利用墨盒传递香味的头盔设备，墨盒内含有8种初级香氛，结合起来可制造出不同的香味，该设备拟于今年晚些时候发布。OVR首席执行官阿伦·威斯涅夫斯基说：“我们正在进入一个扩展现实（包括VR和AR）推动商业、娱乐、教育、社交大步迈进的新时代。”

但也有媒体在报道中指出，要实现嗅觉以及味觉的沉浸式体验仍有很长的路要走，就连目前更容易实现的VR技术都处于发展初期，且VR设备的价格过于昂贵，令很多消费者望而却步。不过，这并没有阻挡微软和元宇宙平台等大公司进军该领域的步伐，其他许多公司也试图另辟蹊径，从中分一杯羹。如火光游戏公司计划推出名为Planet theta的VR约会应用程序。

绿色科技蓄势待发

消费技术在应对气候变化挑战方面的重要性一直是CES上反复出现的主题，鉴于企业和政府对环境的重视程度与日俱增，绿色科技的重要性也日益凸显。

亮绿色叶子与绚丽的电动汽车和智能产品形成鲜明对比。法国巴黎初创公司NeoPlants展示了一种经过生物工程处理的植物，其能净化的空气污染物数量是普通植物的30倍。以色列初创公司Sensibo则利用人工智能和传感器来更好地管理空调，传感器可测量环境的湿度和温度，软件可了解用户的习惯，从而节省能源和金钱。

美国能源部首次在CES上设立展台，该部部长詹妮弗·格兰霍姆在接受媒体采访时表示，她对CES上展出的一系列技术非常感兴趣，如采用钠盐等替代性材料研制的电池。她也谈到要促进包括氢、聚变能和地热能等在内的清洁能源的使用。

固特异轮胎橡胶公司今年在CES并没有展台，但其研制的新轮胎出现在展出场馆周围。该公司表示，这些新轮胎90%由可持续材料组成，有助于节能减排。

汽车将“变身”为“智能伙伴”

电动汽车也成为此次CES的热门话题之一。本次CES期间，汽车公司的参展规模创下新纪录，近300家参展商展示了众多与自动驾驶汽车和体验升级有关的关键创新。正如宝马集团首席执行官奥利弗·齐普泽所说，汽车制造商的目标是“将汽车变成智能伙伴”。

宝马公司正在押注能改变颜色的汽车。这家德国汽车制造商的最新概念车可显示多达32种颜色，也提供定制款，而且配有语音助手及物理和数字元件，可让前照灯产生面部表情，表达喜悦、惊讶和赞许等情绪；大众公司展示了一款能随音乐节奏而变颜色的汽车；博世等公司在汽车中安装了各种智能传感器，以提高汽车的安全性，并试图让它们越来越个性化。

韩国三星和LG公司也在此次CES上推出了各自的智能汽车平台。三星的ICX系统使用传感器来测量驾驶员是否有睡意，并使用红外摄像头来监控其状态；日本索尼公司推出的电动汽车则拥有45个摄像头和传感器，遍及车辆内外，全方位监控着驾驶员的一切。

凯尼格指出：“未来我们将看到内部到处都是屏幕的汽车，这些屏幕可以通过语音进行控制并与5G网络连通。”

家庭数字医疗大行其道

在本届CES上，科技巨头和初创公司也展示了预防疾病的最新创新，包括分析用户排便或咳嗽的应用程序、贴在皮肤上分析汗液并指示何时喝水的装置、实时分析尿液的传感器，以及信用卡大小的心电图设备等。

例如，Withings公司的传感器可与马桶相连，通过分析用户的尿液来监测其营养和激素水平；Nuralogix公司的人工智能系统可分析用户自拍中的面部表情，从而测量其血压、心率；Valencell公司推出的新型指尖血压传感器则能借助人工智能提供准确的血压读数，而无需使用传统的袖带进行校准。

美国科技媒体CNET指出，预计今年会有越来越多的家庭健康监测产品上市：从传统的智能手环到传感器填充的马桶座和脚垫等，时时刻刻为用户的健康保驾护航。

(责编：王震、陈键)

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