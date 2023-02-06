人民网北京2月6日电 （记者任妍）近年来，我国药品安全监管体制机制逐步完善，药品质量和品种数量稳步提升，医药市场规模实现快速增长，跨国药企在中国市场也获得更多发展机遇。

近日，凯西医药中国总经理戴赋兴在做客人民网《人民会客厅》时表示，近年来，通过深化改革和加强国际合作等一系列措施，中国医药行业实现了高质量发展，而凯西也是众多跨国药企中的受益者，未来，凯西将继续根植中国。

戴赋兴表示，2023年是凯西进入中国的15周年。2021年，凯西中国的营收超过1亿欧元，同比2020年增长25.6%。2022年1月，凯西在上海成立了贸易公司。贸易公司和咨询公司不仅成为凯西在中国的两大支柱，还为凯西中国的增长提供了良好的基础。

近年来，中国新药审批持续加速。戴赋兴表示，在呼吸疾病领域，慢性阻塞性肺疾病（COPD）已被定位为重点关注的四种主要慢性疾病之一。作为一家创新驱动型医药公司，凯西创新药物之一的三联吸入气雾剂于2022年4月获得审批，这不仅为慢阻肺病患者提供新的治疗选择，也进一步丰富了已有的呼吸产品线。

据了解，凯西集团致力于三大治疗领域创新药物的研究、开发和营销：Air（呼吸道健康），Rare（罕见疾病）和Care（专科治疗）。目前在中国提供的产品主要在Air领域，全面覆盖从新生儿到老年人的呼吸产品。

“凯西的猪肺磷脂注射液和咖啡因注射液，至今已成功救治了120万中国的早产儿。这两款创新产品解决了未满足的医疗需求，救治危及早产儿生命的疾患，使他们可以健康成长。”戴赋兴称，凯西也在持续发力呼吸领域和罕见病的领域，未来，还会将更多治疗罕见病的产品带入到中国市场。

当前，中国的对外开放正在向制度型开放纵深发展，医药健康产业发展正处在重要的战略机遇期，得益于中国政策红利及产业基础，众多跨国药企都在加快本土化发展。

戴赋兴告诉记者，为了更好地实现在华发展，同时更加深入地参与进中国医药卫生事业的发展过程，凯西在中国的医药健康领域也做了很多规划和部署。

“除提供创新医疗产品以外，为了促进中意以及中欧之间的交流，2022年，凯西启动了‘凯西马可· 波罗计划’。”戴赋兴认为，医药企业不仅可以在提供创新药品方面发挥作用，还可以通过搭建医药学术交流平台，提供培训和学术支持，帮助医疗专业人士进行再教育。

戴赋兴表示，未来五年内，凯西将不断发展和促进中意、中欧之间的医生和专家们在医疗健康领域的学术交流合作项目，包括举办专业培训和学术论坛，在疾病诊疗及学术研究方面赋能医疗专业人士，从而惠及更多患者，并为“健康中国2030”的实现做出贡献。同时，作为一家获得B Corp（共益企业）认证的公司，凯西也将为社区的可持续发展付诸努力，沿着丝绸之路，支持中国的非物质文化遗产保护，助力中欧之间的文化交流及传承。2022年，凯西先后支持了成都青白江残疾人蜀绣工作坊及云南红河哈尼族的多声部民歌，这些都是中国非物质文化遗产项目。

谈及未来在华发展信心，戴赋兴表示，中国医药市场潜力巨大，正迎来快速增长和高质量发展的关键时期。中国医药行业在这些年里得到了长足的发展，逐渐从药品制造者往创新者这个方向转变；从之前的追随者，逐渐成为了世界医药舞台上的有力竞争者，为全球公共卫生事业的发展贡献中坚力量。凯西对中国市场长期看好，未来，公司将继续根植中国，持续发力中国本土市场，以高质量发展助力“健康中国”建设，并积极发挥商业向善的力量，为提升患者生活质量、环境和社区的可持续发展创造积极影响力，并努力实现各方共赢。

(责编：鲁婧、高雷)

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