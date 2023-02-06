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“中信财富广场”上线 数字化平台助力财富管理业务新发展

2023年02月06日14:30 | 来源：人民网
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近日，由中信金控指导，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿等机构共同参与开发的“中信财富广场”平台（以下简称平台）正式上线。该平台通过底层技术，把各家公司APP全部连接起来，构建中信体系“一个客户，一套账户”的开放生态平台，将逐步连接起中信金控在境内外的20余家各级金融子公司，并逐步外拓连接超过100家的合作伙伴，可服务超过1.5亿个人客户。

据介绍，平台具有一点连通、全程陪伴、智启财富、汇享生活等功能和亮点——

“一点连通”主要体现在两个方面：一是用户可以用一个身份通行中信，中信财富广场建立了统一的用户识别体系，任何一个用户可以从多渠道进入，只要通过一站式的授权，用户就能够在中信旗下的各个渠道上实现身份的互认。二是在财富广场上，用户通过点击浮动导航条的财富广场图标，一次登录，就可以全面体验各个子公司的金融服务。

“全程陪伴”主要体现为客户可以在财富广场查看中信资产配置子委员会优选出的“中信优品”、各子公司的精选产品。客户授权后，可了解本人资产的全景视图，享受到理财、基金、保险、信托等各个品类的综合金融服务，并体验商旅出行、出国金融、权益积分等非金融场景服务。

“智启财富”是财富广场将为客户提供智慧化的财富服务，通过对客户全方位资产视图的综合分析和财富体检，从全局性的视角帮助客户及时了解当前投资的健康度，并基于客户的全方位信息，给客户推荐最适合的资产配置方案。

“汇享生活”的亮点是通过财富资讯社区，汇聚了金控旗下各金融子公司以及第三方机构的权威财富观点。除了中信旗下上千名专家和研究员外，也引入了专业的财经媒体和头部资管机构入驻，发挥其专业的市场研究和深度分析能力，为财富广场的用户提供全方位的财经资讯。

据了解，华夏基金、中信期货、百信银行、中信消费金融等中信其他子公司今年也将陆续将产品、服务接入中信财富广场。

(责编：曹淼、李源)
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