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2023乡村振兴创新案例征集启事

2023年02月06日17:03 | 来源：人民网
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为深入学习贯彻党的二十大关于全面推进乡村振兴的要求，鼓励各地各单位关于乡村振兴工作的创新举措与实践，发掘可复制推广的典型经验与成果，汇聚更多社会力量，助力乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐，即日起，人民网财经研究院（乡村振兴研究中心）正式启动“2023乡村振兴创新案例征集展示活动”。

一、征集对象

创新案例面向全社会公开征集，各级国家机关、人民团体、企业事业组织和其他社会组织均可自荐、推荐案例。

二、征集范围

本次活动将面向全社会广泛征集乡村振兴范畴内关于组织、产业、生态、人才、文化教育、医疗健康等多方面案例，征集范围具体如下：

1.在进一步助力共同富裕，缓解城乡发展不平衡问题，缩小城乡区域发展和收入分配差距，保障和实现农民对美好生活向往的创新举措与案例。

2.在保障粮食生产和重要农产品供给、合理保障农民种粮收益、保障国家粮食安全方面发挥重要作用的创新举措与案例。

3.在切实维护和巩固脱贫攻坚成果、推动脱贫地区帮扶政策落地见效、防范不发生规模性返贫方面的创新举措与案例。

4.在推进农村一二三产业融合发展、发展县域富民产业、县域商业体系建设、促进农民就业创业、推动农业农村绿色发展、“万企兴万村”行动等以产业促乡村发展方面的创新举措与案例。

5.在健全乡村建设实施机制、农村人居环境整治提升、基础设施建设、数字乡村建设、加强基本公共服务统筹等乡村建设方面的创新举措与案例。

6.在农村基层党组织建设、农村精神文明建设、平安法治乡村建设、文化教育振兴建设等改进乡村治理方面的创新举措与案例。

7.在耕地保护、高标准农田建设、农业技术攻关、农机装备研发应用水平、设施农业研发应用及防范农业重大灾害等现代农业基础支撑方面的创新举措与案例。

8.在扩大乡村振兴投入、强化乡村振兴金融服务、加强乡村振兴人才队伍建设和抓好农村改革重点任务落实等方面的政策创新举措与案例。

9.在改善基层医疗服务质量，提升基层医生技术培训，助力中草药种植业发展等方面的创新举措与案例。

三、案例要求

1.推荐案例须符合乡村振兴相关法律法规和政策，体现真实性、创新性、实效性、典型性。

2.案例内容应当包括如下要素：

（1）申报单位简介与案例摘要；

（2）案例背景及基本情况；

（3）主要做法；

（4）发展成效；

（5）经验启示与探讨。

3.案例形式应当包括如下要素：

（1）案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实。

（2）提报的案例请在表格“推荐单位盖章处”加盖公章。

（3）文本字数2000-4000字，盖章扫描件可用PDF格式，同时需附带WORD版本。

（4）为便于准确清晰地了解相关情况，请将案例做法与取得成效分开撰写。

4.案例主体要具有良好声誉，无违反法律法规行为，无不良信用记录，无重大负面舆情。

四、征集方式

提交方式：点击下载“2023乡村振兴创新案例征集表”，并发送至邮箱：xczx@people.cn，有关图片、媒体报道复印件等可作为附件同时发送。

联系电话：010-65363473

五、案例宣传

案例征集期间，将制作案例征集专题页面，申报案例经过初筛后，会在人民网、人民优选APP等多平台进行展示。案例征集的同时，将举办系列访谈、交流研讨，并联合专家学者走进地方和企业机构，开展专题调研。案例征集结束后，将通过盘点梳理、整编成册等方式对创新案例进行推荐。

附件：2023乡村振兴创新案例征集表

(责编：曹淼、李源)
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