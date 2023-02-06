为深入学习贯彻党的二十大精神，进一步响应扩大内需战略，持续释放消费潜力，助力促进消费复苏，挖掘消费各领域中的新业态、新模式、新场景，关注消费市场新需求，即日起，人民网财经研究院（国民消费研究中心）正式启动“2023国民消费创新案例征集活动”。

一、征集范围

本次案例征集，一是面向各级政府和有关单位，征集科技创新、产业突破和发展潜能方面的案例；二是面向各类企业机构，包括但不限于：食品快消、3C电子、交通汽车、生活家居、医疗健康、旅游餐饮、服装日化、文化娱乐等行业机构，广泛征集与美好生活息息相关的产品、品牌、营销和模式案例。

二、征集内容

本次案例征集共分七个类别，分别是：

1.口碑产品：在口碑、销量等方面表现突出，为消费者带来良好体验，促进消费市场产品迭代更新的案例。

2.影响力品牌：对推动行业发展具有积极意义，在消费领域中有较大正面影响力，具有良好成长前景的品牌案例。

3.科技赋能：以科技力量驱动消费场景数字化转型，有效助力消费质量升级、维度精准分层，拉动消费的案例。

4.绿色消费：维护绿水青山，降低环境损耗，倡导绿色低碳生活和可持续性消费的案例。

5.创意营销：在营销策划上别具创意，并对培育消费新业态、新模式发挥着积极促进作用的代表性营销案例。

6.产业创新：通过创新技术、服务、消费体验，打造拉动内需、具有市场革新性新品的案例，及融合政产学研用各方力量，促进相关产业取得突破性发展的案例。

7.优质业态：聚集优质消费资源，融汇新兴消费业态，囊括丰富消费场景，在相关地区乃至全国具有较高知名度和美誉度的案例。

三、征集方式

提交方式：点击下载“2023国民消费创新案例征集表”，填写后发送至邮箱：gmxf@people.cn，邮件主题为【2023国民消费创新案例】。有关图片视频、媒体报道、资料文件等可作为附件同时发送。

联系电话：010-65363473

四、案例要求

1.提交的案例需保证各项数据和信息的真实性、有效性和准确性。案例主体无违反法律法规行为，无不良信用记录，无重大负面舆情。

2.案例内容应当包括如下要素：

（1）案例概述；

（2）案例背景；

（3）案例做法；

（4）案例成效；

（5）经验启示。

3.案例形式应当包括如下要素：

（1）案例文本应当主旨清晰、层次分明、资料翔实；

（2）文本字数2000-3000字，需附带WORD版本；

（3）为便于准确清晰地了解相关情况，请将案例做法与取得成效分开撰写。

五、案例推广应用

案例征集期间，将对案例征集活动制作专题页面，对征集案例进行初筛后，在人民网、人民优选APP等多平台进行展示与推广。将举办系列访谈、案例专题闭门会和交流座谈会，并联合行业专家学者走进地方和企业，开展专题调研。案例征集结束后，择机发布案例报告成果，适时集纳成书出版。

附件：“2023国民消费创新案例征集活动”报名表

(责编：曹淼、李源)

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