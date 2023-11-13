人民网北京11月13日电 （记者王震）据海关总署网站消息，自2020年11月9日启动首条跨关区“蛇口—顺德新港”组合港线路以来，经过3年的高效推动发展，“大湾区组合港”改革已累计开通线路36条，线路100%覆盖粤港澳大湾区广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等内地九市并延伸至粤西地区，进出口货物达60万标箱。

今年以来，深圳海关通过“大湾区组合港”创新项目，不断探索优化海关监管作业流程，拓展“大湾区组合港”覆盖港口范围，让企业“走出去”的路更畅顺。

深圳蛇口港是中国最大的转运中心之一，是华南地区重要的集散中心和中转口岸，拥有近200条国际航线。今年4月，海关推动“深圳蛇口—湛江”组合港线路开通，湛江及周边外贸企业可充分利用“两港合一”的组合模式，进一步缩减通关时效和降低物流成本。

今年6月，“深圳蛇口—江门高新”组合港线路正式开通，“大湾区组合港”线路100%覆盖粤港澳大湾区内地九市。通过“大湾区组合港”项目，大湾区港口间的空间壁垒被打破，枢纽港堆场延伸至支线港，促进深圳“枢纽港”近270条国际航线资源与沿珠江内河码头“支线港”临近制造业货源地的优势互补，大湾区港口群逐渐成形。

深圳海关口岸监管处副处长林浩宇表示，目前组合港项目已纳入智慧海关建设业务场景之一，未来将结合智慧海关建设，继续推动组合港项目的提质增量，让更多企业享受到通关便利，带动营商环境的优化，持续推动粤港澳大湾区高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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