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交易所债券市场正式启动债券做市业务

2023年02月06日22:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月6日电（记者刘羽佳、潘清）6日，交易所债券市场正式启动债券做市业务。首批做市商包括安信证券、东方证券、国泰君安、国信证券、华泰证券、申万宏源、银河证券、招商证券、中信建投、中信证券、财通证券和国金证券12家证券公司。

　　根据上海证券交易所披露的信息，2022年1月上交所发布新债券交易规则，并在其中同时发布了债券做市业务指引，为债券做市提供了制度基础。近期上交所对拟参加债券做市的证券公司进行了做市技术验收，并组织证券公司开展债券做市业务专项技术测试。首批做市标的包括利率债券和高等级信用债基准做市品种。

　　深圳证券交易所消息称，2022年1月，深交所制定并发布《债券交易业务指引第3号——债券做市》及配套指南，规范市场机构有序开展债券做市业务。为引导市场各方积极报价、提高做市效率，深交所发布了基准做市品种清单，以最新一期清单为例，包含186只债券，涵盖国债、地方债、政策性金融债、政府机构债和信用债等主流债券品种。

　　当前，债券做市业务已成为国际市场普遍采用的交易机制。证监会表示，推出债券做市业务，一方面有利于降低流动性溢价和债券发行成本，完善交易所债券市场功能，进一步发挥债券市场对实体经济的支持作用；另一方面有利于提高定价效率，形成能更加准确反映市场供求关系的债券收益率曲线，为市场定价提供基准参考。

　　上交所表示，债券做市业务上线，旨在通过发挥做市商市场价格发现能力等方面的重要作用，为债券市场提供流动性，激发二级市场活力，通过提升二级市场流动性，降低融资成本，强化债券市场风险定价和资源配置的基础性功能，是上交所持续加强买方市场建设的重要一环。

　　深交所方面表示，债券做市商可综合运用匹配、点击、询价等多种交易方式提供做市交易报价，还可以利用协商成交合并申报功能实现两笔买卖交易轧差，降低做市成本。

(责编：胡永秋、白宇)
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