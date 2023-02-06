新华社北京2月6日电 天文学家日前报告发现12颗木星卫星，使这颗气状行星的已知卫星增至92颗。木星因此成为太阳系中拥有最多卫星的行星。

据美联社4日报道，参与研究的美国卡内基科学学会研究人员斯科特·谢波德说，国际天文学联合会小行星观测中心自去年12月20日开始发布上述卫星的运行轨迹。

研究人员2021年至2022年期间通过位于智利和美国夏威夷的望远镜观测发现了上述新卫星。不过，研究人员只有在观测过它们绕行木星的完整轨道后，才能确认它们是木星卫星，因此宣布发现这些卫星消息的时间有所滞后。相关研究报告刊载于最新一期美国杂志《天空与望远镜》。

小行星观测中心已把这12颗天体列入木星卫星列表，宣告木星卫星总数增至92颗。

新发现的12颗卫星中，有9颗距离木星非常遥远，沿轨道运行一周超过550天，属于木星最外围的卫星。

这9颗卫星均沿逆行轨道环绕木星运行，即运行轨道方向与木星自转方向相反。研究人员据此推测，这些卫星可能由较大天体撞击产生的碎片形成，被木星引力捕捉成为其卫星。

另外3颗新发现的卫星距离木星远近居中，介于最外围逆行轨道卫星与环绕在木星附近的4颗伽利略卫星之间。先前已在这一区域发现了13颗卫星。

上述16颗远近居中的卫星均沿顺行轨道运行，比最外围逆行轨道卫星更难被发现。这是因为它们距离木星更近，在观测中更容易被木星反射的光遮蔽。

所有新发现的木星卫星尚未命名。谢波德说，其中只有半数卫星体积达到足够获得命名的标准，即直径至少1.5千米。

太阳系先前已知卫星数目最多的行星是土星，共有83颗卫星。研究人员说，在土星周围运行着不少直径不到3千米的天体，但其运行轨迹尚未得到确认。一旦确认这些天体绕行土星的轨迹，土星的卫星数目将可能超过木星。（袁原）

(责编：胡永秋、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经