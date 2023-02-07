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补短板、强基础、增后劲 多地加大交通基础设施投资力度

人民网记者 乔雪峰
2023年02月07日16:51 | 来源：人民网
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道路通，百业兴。近几年来，我国交通基础设施建设始终保持高位运行态势，建成了一大批超级工程。随着交通网络的逐步完善和一些重大工程的持续建设，为服务国家重大战略的实施、经济社会发展以及老百姓的出行提供了坚实基础。

据交通运输部发布数据显示，近10年来，我国交通固定资产投资持续高速增长，投资总额从2011年的约2.05万亿元增长至2021年的3.6万亿元，累计增长超过50%。2022年1至11月，我国完成交通固定资产投资3.5万亿元，同比增长5.8%。

近日，我国多个省份陆续公布了2023年度交通投资计划及建设任务，在一系列交通建设项目加快建设的基础上，继续加大了基础设施投资力度，为加快建设交通强国、构建新发展格局、推动高质量发展提供强大动能。

多地重大交通项目建设全力推进 力争实现“开门红”

春节假期过后，各地交通基础设施项目建设纷纷复工复产，掀起施工热潮，项目工地上一片繁忙景象。“这一段挖方量大，是难啃的‘硬骨头’，为了加快项目进度，我们正月初五就上班了。”在山东省济青中线济潍高速公路建设现场，施工机械往来穿梭，工人们忙碌地进行各项施工作业。

山东高速集团济潍项目二标段项目党支部书记王豪杰告诉记者，项目穿越鲁中山区，桥隧占比高，施工难度较大，为了保障施工进度，项目部春节假期还没结束就开工了，目前现场有设备15台、人员30多人，预计2月15日贯通。

据了解，目前，济潍高速公路路基桥梁和隧道工程已经完成90％以上，路面工程完成60％以上，后续工作重点将转为路面、机电、交安工程施工。据山东高速集团济潍项目办工程技术部部长陈元培介绍，济潍项目部在节后上班的第一天，就召开了复工复产调度会，全线8000人陆续到岗，争取一季度“开门红”。

济潍高速公路全长约162公里，设计时速120公里，起自济南章丘，经淄博市淄川区和潍坊市青州市、临朐县、昌乐县，终点接潍日高速公路潍坊连接线，计划今年通车，届时将与济青中线潍坊至青岛段形成济南至青岛的第3条交通大动脉。

记者从山东省交通运输厅获悉，2023年，山东将全面加大高速公路建设力度，年内加快推进23个、1749公里高速公路项目建设，建成济南至潍坊、济南绕城高速公路二环线西环段两个项目，开工建设13个高速公路项目，力争山东省高速公路通车里程突破8200公里。

在江西省重点项目遂川至大余高速公路建设工地，机械穿梭往来，建设者有序施工。江西位于我国中部地区，处于承上启下的位置，更是华东华南华中的交会点。目前，由江西省交通运输厅建设专班直接调度的24项重点公路、水运工程已有序恢复施工，约5000名建设者返回岗位一线。

交通基础设施建设承担着稳投资、促增长的重任。2023年，江西将完成公路水路投资850亿元，力争突破千亿元，“十四五”时期计划完成公路水路固定资产投资4500亿元。

江西省交通运输厅厅长王爱和表示，今后3年将重点推进沪昆、京九主通道高速公路“四改八”扩容和南昌、萍乡等绕城高速公路建设，推进通城（赣鄂界）至铜鼓、阳新至樟树至兴国等省际高速公路建设。到“十四五”末，全省“大十字”八车道高速公路全面形成，基本实现“市市有绕城”，省际出口达到35个；重点解决普通国省干线公路低等级和未贯通路，至“十四五”末力争普通国道二级及以上公路比例达到95％，消除普通国道四级及以下“瓶颈”路段。

补短板、强基础、增后劲 多地推动交通基础设施建设

记者从河北省奋力加快建设交通强省新闻发布会上获悉，2023年，河北省交通运输建设项目计划投资1035亿元。

据介绍，河北将加快制定交通强省指标体系和行动计划。全面对标对表加快建设交通强国战略部署，编制发布年度报告，把交通强省场景目标任务年度化、具体化，一步一个脚印把美好图景变为发展实景。扎实做好“十四五”规划中期评估和调整。

2023年，河北交通运输系统将积极扩大有效投资，适度超前推动交通基础设施建设，着力补短板、强基础、增后劲。地方铁路续建石港城际铁路等2个项目、304公里。公路新改建近9500公里，高速公路方面，建成石衡高速等4条段、157公里；普通干线公路方面，建成国道G107邯邢界至马头南段等14条段、324公里。新增港口通过能力2700万吨，建成唐山港京唐港区第四港池25万吨级航道工程等2个项目。推进建设全国首个满足大型飞机起降的中捷通用机场。客运场站方面，建成邢台综合客运枢纽等5个项目，建成衡东物流园等4个项目。

根据重庆市出台的《2023年促进交通基础设施有效投资实施方案》，2023年重庆市交通行业将以交通强市建设为统领，加速构建现代化高质量综合立体交通网，推动交通项目持续加码、提速放量，重庆市交通建设计划投资超过1100亿元，较2022年计划投资同比增长10%。

2023年，重庆将加快建设渝湘高速复线等25个项目1391公里，建成巫溪至镇坪、铜梁至安岳、江津至泸州北线3个项目；开工成渝高速加宽、渝遂高速铜梁至潼南段改扩建两个项目；加快推进主城都市区非收费公路物流通道规划建设，实施普通干线公路改造300公里，新改建农村公路3000公里，建设村道安防工程4000公里。

2022年，青岛抓住国家适度超前开展基础设施投资的机遇，提速推进91个交通项目建设，完成年度固定资产投资265亿元，充分发挥经济发展“压舱石”“稳定器”作用。

青岛市交通运输局党组书记、局长宋明杰表示，2023年青岛将加快推进中心城区北部快速通道等32个在建项目，打造广泛覆盖的公路网，开工建设沈海高速公路南村至日照段改扩建、青兰高速公路河套至黄岛段改扩建、董梁高速公路青岛段等32个项目；实施普通国省道养护大中修项目23个、369公里，路面技术状况优良率提高到93％以上；新改建农村公路200公里、养护提升800公里，农村公路优良中等路率提升至93％。

多地启动美丽农村路建设 为乡村振兴提供交通保障

农村公路是我国公路网的重要组成部分，是农村地区最主要甚至是唯一的交通方式，是保障农村社会经济发展最重要的基础设施之一。作为交通强国建设的重要内容，农村公路对实施乡村振兴战略具有重要的先行引领和服务支撑作用。

党的十八大以来，我国高度重视农村公路工作，多次对"四好农村路"建设作出重要部署。 十年来，中央在农村公路领域累计投入车购税资金7433亿元，累计新建改建农村公路约253万公里，解决了1040个乡镇、10.5万个建制村通硬化路的难题。农村公路的总里程从2011年底的356.4万公里增加到2021年底的446.6万公里，十年净增了90多万公里。

“十四五”时期，交通运输部将启动新一轮农村公路建设改造，力争到2025年，便捷高效、普惠公平的农村公路网络进一步完善。

“湖南今年将抢抓重大机遇期和政策窗口期，进一步扩大有效投资，重点抓好长赣高铁、桂新等高速公路项目、系统布局一批支撑引领转型升级的新基建项目。”湖南省交通运输厅厅长马捷表示，今年，湖南将完成农村公路提质改造5000公里、安防设施6000公里。

近日，湖南省交通运输厅印发《湖南省美丽农村路建设三年行动计划（2023—2025年）》，从公路状况、公路设施、管理养护、路域环境等方面对美丽农村路建设提出要求，逐步推进美丽农村路向乡村覆盖，力争今年年底实现县县一条美丽农村路（县级样板路），2025年年底实现乡乡一条美丽农村路。

根据该计划，湖南将因地制宜实施“路宅分家”和“路田分家”，美化公路沿线环境，实现“一路一景”“一景一品”，形成具有当地特色的美丽农村路景观，与沿线周边乡村风貌、田园风光、农业园区充分融合，公路绿化率达到100％。

交通基础设施建设，是拉动经济增长的重要力量。今年辽宁省将围绕畅联辽宁工程，发挥交通先行作用。今年，辽宁省交通运输领域将推动实施亿元以上重点项目64项，总投资规模3460亿元。辽宁将全面启动美丽农村路建设，建设改造农村公路5000公里。

此外，今后三年，辽宁将重点实施“六大工程”，即高速公路联网加密工程、干线公路提质升级工程、铁路网效能提升工程、农村公路畅通工程、枢纽一体衔接工程、公路网安全能力提升工程，优化交通基础设施布局结构，实现高铁地级市全覆盖、高速公路省际待贯通路段全部打通，重点市县完成干线公路穿城段改造，乡镇通三级公路比例达到100%。

2023年，贵州省公路局将完成德江至余庆高速公路建设，加快推进安盘高速公路建设；建成普通国道100公里、乡镇通三级及以上公路500公里。同时，完成普通国省道路面改造460公里、灾害防治500公里，农村公路预防及修复400公里，美丽农村公路1000公里、经济示范走廊1000公里。另外，还将完成民生实事普通公路安防工程5000公里、危桥改造200座。

乡村振兴，交通先行。随着各地关于农村交通基础设施的一系列举措，我国已经涌现出“四好农村路”和城乡交通运输一体化发展的良好氛围，全国农村公路发展水平将得到全面提升，为服务乡村振兴、推动共同富裕提供更加有效的交通运输保障。

(责编：罗知之、高雷)
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