人民网北京2月7日电 （记者乔雪峰）2月6日（农历正月十六），春运已经进入第31天，当前正值春运返程高峰，营业性客运量和高速公路小客车流量高位运行，高速公路货车流量加速回升。

记者从交通运输部获悉，2月6日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客4340.9万人次，环比增长19.8%，比2019年同期下降48.1%，比2022年同期增长38.8%。

其中，全国铁路发送旅客1102.1万人次，环比增长34.2%，比2019年同期下降1.7%，比2022年同期增长40.6%。公路发送旅客3023万人次，环比增长15.7%，比2019年同期下降56.7%，比2022年同期增长39.6%。水路发送旅客51.8万人次，环比下降4.9%，比2019年同期下降53.6%，比2022年同期增长29.3%。民航发送旅客164万人次，环比增长21.4%，比2019年同期下降15.7%，比2022年同期增长19.6%。全国高速公路总流量3633.9万辆次。其中小客车流量3030.2万辆次，环比增长14.7%，比2019年同期增长30.2%，比2022年同期增长14.1%。

近日，国务院应对新型冠状病毒感染疫情联防联控机制春运工作专班关于进一步做好2023年综合运输春运后半程疫情防控和运输服务保障工作的通知，通知提出，各地要加强春运后半程客流研判，统筹综合运输资源，强化运力保障，合理安排班次，充分满足群众返程需要。要加强城乡交通运力与铁路列车、道路水路客运班线、民航班机等信息共享和衔接，提升疏运能力，畅通群众出行“最后一公里”。要加大农村运输服务保障力度，通过开通赶集班、春耕班、开展预约响应服务等方式，最大程度满足农村群众赶集、农忙等出行需求。

通知还提出，重点加强务工人员返岗运输保障。各地要加强务工人员返岗情况摸排，通过加密客运班次、增开定制客运线路、强化城乡客运衔接等方式，提升务工人员返岗运输服务保障能力。对于目的地集中、具有一定规模的，可开展上门售票服务；具备条件的，可提供包车、专列（包车厢）、包机等“点对点、一站式”运输服务，切实保障务工人员安全便捷返岗。鼓励各地通过政府购买服务、补贴部分包车费用等方式，降低务工人员出行成本。

此外，各地要按照“分期分批、错时错峰”的原则，稳妥有序做好高校学生返校运输服务保障工作。高校集中的地区要针对可能出现的学生短时间内集中抵达的情况，加强运力调度，通过开行校园专线、大站快车、区间车、延长运营时间等方式，及时疏解学生大客流。对于出行需求集中、出行距离适中的学生群体，可提供家门到校门的包车直达服务。

(责编：罗知之、高雷)

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