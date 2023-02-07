全新红旗H5于沙特上市
2023年02月07日17:04 | 来源：新华网
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原标题：全新红旗H5于沙特上市
2023年1月31日，全新红旗H5海外首发上市仪式在沙特阿拉伯首都利雅得举行。
在仪式现场，裸眼科技感强的3D视频展示，让到场嘉宾身临其境地感受到全新红旗H5的前瞻造型、节能智慧、精湛工艺。
此次红旗全新H5沙特上市活动前期，红旗品牌进行了充分的市场预热，采取线上线下相结合方式的同时，借势卡塔尔世界杯、利雅得Season等时机，在中东地区进行了全覆盖式传播。
全新红旗H5已在沙特利雅得Boulevard广场投放多矩阵屏幕广告，并与当地用户进行现场互动，海外社媒端同步推出BRAVE MOVE主题微电影及线上互动体验小程序。
(责编：曹淼、李源)
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