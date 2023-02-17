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市场监管总局：分阶段实施质量强国建设目标 促进经济由大向强转变

2023年02月17日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者杨曦）国务院新闻办公室16日就“实施质量强国建设纲要 着力推动高质量发展”有关情况举行新闻发布会。国家市场监管总局副局长、国家标准化管理委员会主任田世宏表示，近日，党中央、国务院印发《质量强国建设纲要》（下称《纲要》），作为指导我国质量工作中长期发展的纲领性文件，掀开了新时代建设质量强国的新篇章，对我国质量事业发展具有重要里程碑意义。

据了解，《纲要》提出了2025年和2035年两阶段发展目标。到2025年，是质量强国建设的关键时期，质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。展望2035年，《纲要》设定的目标是，质量强国建设基础更加牢固，先进质量文化蔚然成风，质量和品牌综合实力达到更高水平。

田世宏指出，学习宣传贯彻好《纲要》是推进质量强国建设的重要任务，要从四个方面进行把握：

第一，要把握《纲要》颁布实施的重大意义。《纲要》是首个由党中央、国务院印发的中长期质量纲领性文件，确立了新时期质量工作的全新方位，为统筹推进质量强国建设提供了行动指南、注入了强大动力。贯彻实施好《纲要》是推进中国式现代化建设、促进我国经济由大向强转变、实现经济社会高质量发展的重要举措，是更好满足人民美好生活需要的重要途径。

第二，要把握《纲要》确立的指导思想。《纲要》以推动高质量发展为主题，以提高供给质量为主攻方向，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，深入实施质量强国战略，加强全面质量管理，促进质量变革创新，全方位建设质量强国，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供质量支撑。

第三，要把握《纲要》提出的发展目标。到2025年，是质量强国建设的关键时期，这个时期的目标可以从六个方面来理解：一是经济发展质量效益明显提升，二是产业质量竞争力持续增强，三是产品、工程、服务质量水平显著提升，四是品牌建设取得更大进展，五是质量基础设施更加现代高效，六是质量治理体系更加完善。这些目标，既考虑了我国质量工作现实基础和国家发展重大需求，同时也兼顾了国际质量发展环境和趋势，为质量强国建设提供了预期，具有较强的激励导向作用。

第四，要把握《纲要》明确的主攻方向。具体可以概括为“三个体系”建设：一是建设更适配的质量供给体系。着力推动经济质量效益型发展，增强区域和产业质量竞争力，加快产品、工程、服务提档升级，增强企业质量和品牌发展能力，强化宏观中观微观质量的系统性谋划、整体性推进，打造质量供给体系升级版。二是建设高水平的质量基础设施体系。着力加强质量基础设施运行监测和综合评价，合理布局国家、区域、产业质量技术服务机构，实施质量基础设施拓展伙伴计划，特别是要加强计量、标准、检验检测、认证认可等国内国际衔接、互联互通，打造“一站式”集成服务基地，建设系统完备、结构优化、高效实用的质量基础设施，更好释放质量基础设施服务效能。三是建设现代化的质量治理体系。着力健全质量政策、完善质量法治、优化质量监管，深化质量督察和质量工作考核，强化基层治理、企业主责和行业自律，实现社会共治，营造政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量的良好氛围。

(责编：杨曦、吕骞)
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