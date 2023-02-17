人民网北京2月17日电 （记者罗知之）人民银行近日披露的1月份金融数据显示，1月份人民币存款增加6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。其中，住户存款增加6.2万亿元，创历史同期新高，同比多增7900亿元。

中信证券首席经济学家明明在接受人民网采访时表示，居民存款破纪录原因有三点，一是资产价值与收入水平的不确定性较大，居民倾向于更多的储蓄；二是受房地产行业风险等影响，居民部门的购房意愿有所降低，潜在的购房配置资金向储蓄转移；三是2022年末出现了理财净值受损，导致投资者纷纷将理财赎回至存款，虽然目前赎回潮基本结束，但是仍对居民的资产配置偏好有所影响。

招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，从短期因素看，主要是新冠感染疫情、经济下行带来的冲击。与此同时，2022年以来受国际金融市场震荡影响，我国资本市场波动加剧，股票、基金收益明显下降，特别是银行理财产品出现“破净”，导致居民风险偏好有所下降，部分资金重新流向存款。

“居民存款持续增加提高我国经济发展韧性，增强居民部门抵御风险能力，但也反映出居民对未来预期转弱、消费需求不足、投资意愿下降等问题。下一步，应采取针对性的措施，稳住居民预期和信心，进一步提振居民消费和投资。”董希淼说。

未来，存款能否释放出来？将流向哪些领域？明明表示，考虑到经济复苏和消费修复的大趋势，2023年基本面的改善有望带动预防性储蓄的释放。配合政策引导支持和消费场景增加，一部分资金会流向消费领域，另一部分很有可能随着金融市场表现改善，转化为投资性支出，用于基金、理财等产品配置上。

(责编：罗知之、吕骞)

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