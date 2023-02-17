人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

你存钱了吗？1月居民存款增加6.2万亿元 创历史同期新高

2023年02月17日10:45 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月17日电 （记者罗知之）人民银行近日披露的1月份金融数据显示，1月份人民币存款增加6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。其中，住户存款增加6.2万亿元，创历史同期新高，同比多增7900亿元。

中信证券首席经济学家明明在接受人民网采访时表示，居民存款破纪录原因有三点，一是资产价值与收入水平的不确定性较大，居民倾向于更多的储蓄；二是受房地产行业风险等影响，居民部门的购房意愿有所降低，潜在的购房配置资金向储蓄转移；三是2022年末出现了理财净值受损，导致投资者纷纷将理财赎回至存款，虽然目前赎回潮基本结束，但是仍对居民的资产配置偏好有所影响。

招联首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，从短期因素看，主要是新冠感染疫情、经济下行带来的冲击。与此同时，2022年以来受国际金融市场震荡影响，我国资本市场波动加剧，股票、基金收益明显下降，特别是银行理财产品出现“破净”，导致居民风险偏好有所下降，部分资金重新流向存款。

“居民存款持续增加提高我国经济发展韧性，增强居民部门抵御风险能力，但也反映出居民对未来预期转弱、消费需求不足、投资意愿下降等问题。下一步，应采取针对性的措施，稳住居民预期和信心，进一步提振居民消费和投资。”董希淼说。

未来，存款能否释放出来？将流向哪些领域？明明表示，考虑到经济复苏和消费修复的大趋势，2023年基本面的改善有望带动预防性储蓄的释放。配合政策引导支持和消费场景增加，一部分资金会流向消费领域，另一部分很有可能随着金融市场表现改善，转化为投资性支出，用于基金、理财等产品配置上。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
你存钱了吗？1月居民存款增加6.2万亿元 创历史同期新高
　　人民网北京2月17日电 （记者罗知之）人民银行近日披露的1月份金融数据显示，1月份人民币存款增加6.87万亿元，同比多增3.05万亿元。其中，住户存款增加6.2万亿元，创历史同期新高，同比多增7900亿元。…
助力国民经济循环畅通 三部门要求做好交通物流领域金融服务
　　人民网北京2月17日电 （记者杜燕飞）近日，人民银行、交通运输部、银保监会联合印发的《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》（以下简称《通知》）强调，金融部门要把做好交通物流领域金融服务摆在重要位置，用好用足各项政策工具，加大金融支持力度，助力国民经济循环畅通、产业链供应链稳定，促进交通物流与经济社会协调可持续发展。 “近年来，受疫情蔓延和经济下行等多重冲击，交通物流行业遭遇了较多困难。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部