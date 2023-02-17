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数字赋能激活发展新动能 首届中国数字营商环境高峰论坛在京举办

2023年02月17日13:25 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者栗翘楚）2月16日，由国家发展和改革委员会营商环境发展促进中心指导，中国信息协会主办，中国信息协会营商环境专委会承办的首届中国数字营商环境高峰论坛在京举行。本届论坛以“数字赋能营商环境创新”为主题，旨在推动营商环境提升优化，塑造中国式现代化的数字经济竞争新优势。

中国信息协会会长何翠芹就如何推进数字赋能营商环境的实践创新，提出三点建议。一是加强新型数字基础设施建设；二是守信践诺，建设诚信政府；三是运用数字技术加强市场监管，提升政务服务效能。
国家发改委营商环境发展促进中心主任吴小雁从数字技术、数字经济、数字化、数字赋能等四个方面出发，为优化营商环境的制度与实践创新揭示了新趋势、新挑战，提出了新目标、新要求。

中国信息协会营商环境专委会执行会长斯兰介绍，今后将依托中国信息协会的整体优势，论坛每年举办一届，并以平台为载体、案例为示范、标准为引领，开展“营商环境万里行”等活动，持续打造数字营商环境论坛影响力、产业凝聚力，成为营商环境创新的思想策源地和数字营商环境的风向标。

本论坛发布了还《中国数字赋能营商环境创新改革实践报告2022》《中国数字赋能营商环境创新改革实践报告河北卷2022》等系列成果，为全国复制推广提供经验和借鉴。

论坛同时启动中国营商环境综合服务平台，该平台集数据治理与营商管理于一体的可视化全景分析平台，覆盖营商总览、产业营商、数字营商、惠企服务与园区分析五大场景，全方位展示国内各地营商指数、不同产业营商要素及数字经济发展潜能等“硬实力”与“软环境”。

(责编：王连香、吕骞)
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