西堠门公铁两用大桥效果图。中国铁路上海局集团有限公司供图

人民网北京2月17日电 （记者王连香）据中国铁路上海局集团有限公司消息，2月16日13时30分，在宁波至舟山铁路（以下简称甬舟铁路）西堠门公铁两用大桥建设现场，5号墩自浮式钻孔平台，经过8个小时的海上浮运，准确到达5号主塔墩墩址处，标志着世界最大跨度公铁两用大桥和世界最宽跨海大桥主塔墩基础建设拉开序幕。

西堠门公铁两用大桥是甬舟铁路及甬舟高速公路复线跨越西堠门水道的跨海桥梁，连接舟山金塘岛和册子岛。大桥全长3118米，4号墩和5号墩为主塔墩，主跨采用1488米斜拉悬索协作体系，桥面宽68米。大桥选取“公铁平层”布置，中间为铁路，两侧为公路。铁路为双线客运专线，设计时速250公里；公路为双向6车道高速公路，设计时速100公里。

西堠门公铁两用大桥建设现场。中国铁路上海局集团有限公司供图

“斜拉悬索协作体系吸收斜拉桥刚度大和悬索桥跨越能力更强的优点，在千米级大跨、重载桥梁中优势尤为明显，相较于单一结构桥型，在同等材料和工艺的情况下，跨度更容易做大，高铁过桥的平顺性更好，安全性更高。”中铁大桥勘测设计院集团有限公司总工程师、甬舟铁路西堠门公铁两用大桥总设计师肖海珠表示。

施工单位结合5号墩基础施工条件，采用自浮式钻孔平台方案，自浮式钻孔平台由“钢桩+钢架”作为主要承重结构，在底部设置浮箱结构，使其具备自浮功能；平台长130米、宽100米，重达7600吨，平面面积达13000平方米，相当于31个标准篮球场大小。

“自浮式钻孔平台定位后，我们将为平台装上8根将近百米的‘大长腿’，让其能‘站’起来并屹立于海面之上。待平台建好后，将把水上施工转为陆地施工，既能缩短海上作业时间，也能确保施工安全质量，为后续的6.3米世界最大直径钻孔桩施工提供有力保障。”中铁大桥局甬舟铁路西堠门公铁两用大桥总工程师王东辉说。

西堠门公铁两用大桥建设现场。中国铁路上海局集团有限公司供图

据介绍，甬舟铁路西起宁波东站，经宁波市鄞州区、北仑区，舟山市金塘岛、册子岛及舟山本岛，东至定海区白泉镇，线路全长约77公里，设计时速250公里，是构建浙江省“1小时交通圈”，形成大陆与舟山岛间便捷的客运通道。项目建成后，将填补浙江省最后一个设区市不通铁路的空白，对于完善铁路网布局，推动沿线旅游业发展，实现宁波舟山一体化、同城化发展，加快舟山及宁波融入“一带一路”和长江经济带等具有重要意义。

(责编：王连香、吕骞)

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