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国家级风能太阳能资源气候预测产品首次下发

2023年02月17日14:26 | 来源：人民网
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人民网北京2月17日电 （记者杨虞波罗）2月16日，国家级风能太阳能资源气候预测产品首次下发，标志着我国具备了风能太阳能资源气候预测业务能力。

据介绍，该产品每月中旬滚动发布，在保障国家能源安全、助力“双碳”目标实现的同时，还将指导新能源电力中长期生产调度、服务能源电网行业。该产品包括综合预测产品和模式客观化预测产品两类，主要内容包括未来一个月平均气温距平和降水量距平百分率、100米高度风速和水平面总辐照量及其距平百分率等气候预测的文字、图形产品及其预测数据。

“连同预测数据一并下发，各省（自治区、直辖市）气象部门可实时查看和下载，便于针对本地需求进行精细化加工改进，从而更好地为政府部门和相关企业服务。”国家气候中心气候预测室副主任刘芸芸介绍，目前风机轮毂的平均高度为100米，预测这个高度的风速能较好反映风能资源的变化趋势；水平面总辐照量则反映了地球表面接收的太阳辐射能，量值越大，代表可利用的太阳能资源就越多。

同时，气温和降水的异常分布，与风光资源多寡分布有一定对应关系，会直接影响能源供应端；更重要的是，气温和降水会影响能源需求端，如长时间的高温或低温都会导致能源需求激增。

中国气象局预报与网络司副司长张志刚表示，天气气候条件与能源系统安全稳定运行、能源供需变化等密切相关，做好能源气候预测工作是保障国家能源安全、助力“双碳”目标实现的重要抓手。

据悉，我国目前已具备风能太阳能资源精细化监测评估和短期-中长期尺度的预报服务能力。不久前，中国气象局印发了《国家级风能太阳能月预测业务规定（试行）》，通过规范国家级风能太阳能资源月预测业务、加强国省两级风能太阳能资源气象服务支撑，推进气候资源业务高质量发展，提升对能源气候服务的支撑能力。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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