原标题：“拼”字当头谋发展，奋楫争先开新局——加多宝集团2023年营销大会举行

铆足干劲拼发展，“拼”字当头开新局。2月13日，加多宝集团以“拼业绩、拼市场品质、拼执行力、拼精益管理——开局即决战，起步即冲刺，2023年，拼！”为主题的2023年营销大会在北京闭幕。

王金昌董事长发表致辞。他强调，要做好人才管理，要优化机制，选对人、用好人、留住人。要做实大区管理，让大区成为推动业务发展的“引擎”。要做好标杆管理，对标找差距、补短板。要做好模式管理，比如，总结好新营销模式，多品项组合模式等，细化落地管理。王金昌要求，今年是加多宝实现重回巅峰战略目标的关键年，大家一定要抖擞精神，铆足干劲，以“开局即决战，起步即冲刺”的奋进姿态去拼搏。

李春林总裁做主旨演讲。他指出，2023年，否极泰来，中国经济增长，消费复苏大势已定。时不我待，要“拼”字当头，把受耽误的3年时光和业绩拼回来。加多宝品牌要强有力主导市场良性健康竞争格局，继续保持市场稳健增长，进一步扩大行业领跑优势。昆仑山品牌要实现超高速增长，引领中国饮用水市场消费升级。

李春林强调，征途未有穷期，2023年是加多宝重回巅峰的关键之年，“拼”是2023年的主旋律！要坚定战略，实现宏伟目标，必须主动求变，精准识变，积极应变，继续深化改革，推进创新，聚焦客户，在实现客户价值的同时，实现企业价值和员工价值。为此，管理要服务经营，向精益化管理升级，通过成本控制和生产、经营、销售三方面精益管理大幅提升公司效率和效益。

同时，李春林表示，进一步加强团队的成长管理，以高效为导向，推进组织结构扁平化，提高人均能效管理，打造新时代的铁血团队。此外，总裁从经营目标、战略实现路径、深化新营销模式、把握机遇、战胜挑战等方面提出明确要求。

会上，加多宝和昆仑山两大营销业务管理部门总经理分别复盘总结了2022年及2023年春节大战工作，分析了各板块业务面临的机遇与挑战，明确了业务规划，并就激活组织提出了针对性、可操作的落地措施，对水头大战及2023年营销工作进行精准部署。集团品牌管理部负责人介绍了品牌策略，集团人力资源部负责人介绍了激活团队活力、提升组织能力的配套方案。表现突出的事业部和大区负责人也就各自板块的经验和规划进行分享。

加多宝公司2022年销售业绩逆势突围，2023年春节大战旗开得胜。这期间涌现出一批拼劲十足、业绩突出、精神可嘉的优秀团队及个人。荣获表彰的154个优秀团队及个人用实际行动诠释了加多宝奋斗者时不我待、迎难而上，踔厉奋发、勇毅前行的优秀品质，他们努力捍卫市场，努力深化改革创新，用“敢为天下先”的担当助力加多宝在新征程上展示荣光。

(责编：董童、李源)

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