原标题：国联股份入选“2022年工业互联网试点示范项目”名单

近日，根据《工业和信息化部办公厅关于组织开展2022年工业互联网试点示范项目申报工作的通知》(工信厅信管函〔2022〕252号)，经企业申报、地方推荐、专家评审，最终形成了2022年工业互联网试点示范名单，国联股份凭借“基于PTDC1oud工业互联网平台的产业链供应链协同数字化转型解决方案”成功入选。

此次工业互联网试点示范项目的实施工作，旨在深入贯彻《国务院关于深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，实施工业互联网创新发展战略，促进工业互联网融合应用。通过试点示范项目的创新引领，推动促进工业企业由传统制造向智能制造+互联网融合转型发展。

国联股份坚持以“平台、科技、数据”重构传统产业互联网生态的愿景，协助企业内外部之间无缝对接、信息共享与集成，构建产业链供应链深度协同、融通发展的新型商业模式，形成“需求引领，数据支撑，场景辐射，协同联动”的工业未来“智”造方案。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经