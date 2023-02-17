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北交所股票做市交易业务将于2月20日正式启动

2023年02月17日18:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月17日电（记者姚均芳）北京证券交易所17日发布消息称，为进一步推进市场改革创新，完善市场交易制度，增强市场活力韧性，经中国证监会批准，北交所将于2023年2月20日正式启动股票做市交易业务。

　　北交所相关负责人表示，自2023年1月19日《北京证券交易所股票做市交易业务细则》和《北京证券交易所股票做市交易业务指引》发布实施以来，北交所积极做好股票做市交易业务各项准备工作，对适格券商开展全面动员和专项培训，组织拟首批参与北交所做市的证券公司完成交易权限开通、做市标的库存准备等工作，指导市场机构改造做市业务相关系统，并完成两轮全网测试和通关测试。

　　截至2月17日，共有15家做市商经证监会核准取得上市证券做市交易业务资格，其中，国金证券、中信证券、安信证券等13家券商将参与北交所股票做市交易，共涉及做市标的股票36只。其他2家取得做市交易业务资格的做市商目前正在推进各项准备工作，拟于后期开展北交所做市业务。

　　北交所相关负责人表示，北交所采用成熟证券市场通行做法，在竞价交易的基础上引入做市交易，有助于缩小市场买卖价差，降低投资者交易成本。同时，通过引入增量资金，能够增加市场订单深度，提升市场流动性和市场稳定性。

　　据悉，下一步，北交所将持续完善各项配套制度机制，加强做市商监督管理和交易风险防范，推动北交所与新三板做市业务良性互动，提升市场估值定价功能，更好服务创新型中小企业高质量发展。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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