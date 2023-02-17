人民网广州2月17日电 （记者孙博洋、田兴春）17日，中央网信办举行“团结奋进新征程 奋楫扬帆再出发”2023年网上重大主题宣传和重大议题设置发布启动仪式，仪式上“未来已来·高质量发展看中国”网络主题活动在广东会场启动，同时作为该网络主题活动的首场活动暨“未来已来·高质量发展看广东”网络主题活动举行出征仪式。

在2023年网上重大主题宣传和重大议题设置发布启动仪式上，中央和国家机关、中央网信办办内相关单位、中央企业、中央新闻网站、中央新闻单位新媒体部门、地方网信办，以及网络正能量人士、商业网站平台代表、“洋网红”等围绕主题发布重点项目。

在广东会场，广东省委常委、宣传部部长陈建文在重点项目推介发言中表示，作为改革开放的排头兵、先行地、实验区，广东牢记总书记嘱托，在农历新春上班开工的第一天，就召开全省高质量发展大会。会后，全省上下锚定高质量发展首要任务，狠抓“双区”和三大平台建设，以实体经济为本，坚持制造业当家，打好“五外联动”组合拳，推进“百县千镇万村高质量发展工程”和绿美广东生态建设，全省上下形成了比学赶超、赛龙夺锦的奋进态势。发言中，他邀请全国各地媒体朋友们跟随“未来已来·高质量发展看中国”网络主题活动的脚步，共同见证广东高质量发展的春天故事。

图为“未来已来·高质量发展看广东”出征仪式现场。人民网 皇甫万里摄

启动仪式结束后，广东省委网信办、人民网联合举办了“未来已来·高质量发展看广东”网络主题活动出征仪式。广东省委宣传部副部长、省委网信办主任梅志清邀请媒体朋友们走进广东的先进制造业龙头企业、新兴科技产业园区、现代农业示范基地、前沿科学研究院所、重大交通枢纽项目等高质量发展火热一线，用镜头去捕捉，用笔头去记录，用脚步去丈量，以全新的传播形态，全景式、立体式展现广东高质量发展的伟大实践。

人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁在致辞中表示，人民网持续探索“内容科技”，建设“四全媒体”，打造全媒体传播体系和国际传播体系，向各行业推广使用一批基于人工智能的最新服务。接下来，将全方位配合广东省委、省政府共同讲好大湾区故事、国际传播故事、奋进者的故事。

广州市委常委、宣传部部长杜新山在发言中表示，作为本次网络主题活动的首站，广州在高质量发展方面有基础有优势，有任务有目标，希望大家深入走读广州、采访广州、品味广州，推出更多“镇版”“刷屏”“爆款”作品。

“未来已来·高质量发展看广东”网络主题活动由中央网信办网络传播局指导，广东省委网信办、人民网联合主办。由中央、省、市重点新闻网站、新媒体平台记者组成的采访团将奔赴广州、深圳、佛山、东莞、湛江等地，开展为期8天的采访活动，拍摄记录广东高质量发展的精彩故事。

(责编：岳弘彬、文松辉)

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