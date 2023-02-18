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创目前世界单条铁路货运量最高纪录

大秦铁路累计货运量突破80亿吨

2023年02月18日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2月17日上午，满载电煤的73055次2万吨重载列车驶出湖东站。
　　乔 栋 郑洋洋摄影报道

　　本报太原2月17日电  （记者乔栋、郑洋洋）2月17日上午8时40分，山西大同，随着满载电煤的73055次2万吨重载列车驶出湖东站，驰向渤海之滨，有着“中国重载第一路”美誉的大秦铁路累计货运量突破80亿吨。这也是目前世界上单条铁路货运量最高纪录。

　　大秦铁路西起山西大同、东至河北秦皇岛，全长653公里，煤炭运量占全国铁路煤运总量的1/5，用户群辐射26个省（区、市），涵盖我国六大电网、五大发电集团、十大钢铁公司、300多家主要电厂和6000多家工矿企业，是一条伴随我国改革开放而生的“西煤东运”重要能源通道。

　　自开通以来，大秦铁路一直肩负着能源保供的重大责任。经大致测算，如果把大秦铁路运送的80亿吨煤炭全部用来发电，可满足全国城乡居民用电约18年，可比公路完成同等运量节省能耗约8800万吨标准煤，减少二氧化碳排放2.16亿吨。

　　现在，大秦铁路每天有近90对重载列车往返驰骋，长达2.6公里、总重2.1万吨的列车就有63对左右。这些列车以10多分钟的间隔接续驶出，组成了一条连接山西、陕西、内蒙古西部“煤海”与大海的“乌金长河”。大秦铁路坚持创新驱动，装备不断迭代升级，开通初期每趟车只能拉4000吨煤、每天最多开50多趟，如今已实现2.1万吨列车常态化开行。

(责编：卫嘉、白宇)
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