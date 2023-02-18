中国将首次主持制订铁路电气化技术领域国际标准
2023年02月18日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京2月17日电 （记者樊曦）记者17日从中国铁建股份有限公司了解到，中国铁建铁四院将牵头成立由7国专家加入的国际标准工作组，主持制订铁路电气化技术领域国际标准，这也是我国首次主持制订该领域国际标准。
据了解，铁路给列车供电的接触网采用分相、分段式单相供电方式，每隔10到30公里存在一段无电隔离分相区。列车过分相时，存在断电或者带电闯分相的安全隐患，需要制定一套列车过分相系统相互匹配的准则，确保铁路运输安全和可靠性。
据介绍，新国际标准旨在制定列车过分相系统相互匹配准则，确保实现列车过分相的运输可靠性，降低过分相故障等风险带来的维护抢修成本。
(责编：卫嘉、白宇)
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