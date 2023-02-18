本报记者 刘志强 侯琳良 丁怡婷 窦 皓

大国重器，扬帆出海！1月底，中国中车与阿联酋一家公司签署合同，我国客运内燃动车组首次出口阿联酋。

超级工程，铿锵推进！1月31日，随着中交四航局负责的E23管节主体完成浇筑，深中通道沉管隧道主体工程全部浇筑完成。

能源保供，稳产上产！开年首月，中国石油塔里木油田进军超深油气，月油气产量当量攀上319万吨新台阶，再创历史同期新高。

开年以来，广大国有企业凝心聚力、真抓实干，在高质量发展之路上坚定前行。

习近平总书记指出：“要坚定不移深化国有企业改革，着力创新体制机制，加快建立现代企业制度，发挥国有企业各类人才积极性、主动性、创造性，激发各类要素活力。”

党的二十大报告提出，深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。

当前，国企改革三年行动主要目标任务已经完成。“党的二十大为国资国企改革发展指明了新方向、作出了新部署。”国务院国资委党委书记、主任张玉卓表示，下一步将巩固深化三年行动成果，谋划新一轮深化国企改革行动，推动国有企业为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新的更大贡献。

完善中国特色现代企业制度，国企运转更高效

习近平总书记指出：“坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，必须一以贯之；建立现代企业制度是国有企业改革的方向，也必须一以贯之。”

三年行动开展以来，国资国企全面贯彻“两个一以贯之”，着力推动在完善公司治理中加强党的领导，加快健全现代公司治理机制。

——不断增强党委（党组）“把方向、管大局、保落实”的领导作用。

印发实施《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》，推动国有企业全面制定前置研究事项清单……近年来，国有企业党的领导不断加强，各治理主体权责边界更加清晰。

系统重塑决策制度体系，落实党委前置研究讨论程序，修订党委会、董事会、总经理办公会议事规则；将200多个基层党组织设置与产业链融合，探索企地、板块、产融、党建联建等基层组织新生态……依托党建引领，一度陷入经营困难的浙江省国际贸易集团逐步实现转型脱困，去年营收同比增长16%。

——更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用。

2022年12月29日，国家电投召开董事会，审议通过了又一个重大项目投资决策。“外部董事三次开会研究，还赴实地调研。针对外部董事的疑问和建议，经理层成员答疑释惑、组织论证；董事长和党组也充分尊重意见，达成共识前暂缓召开党组会前置研究。”国家电投外部董事召集人卢纯说。2020年至2022年，国家电投董事会审议通过的议题中，经外部董事多次研究讨论的达15项，董事行权履职能力有效提升。

出台中央企业董事会工作规则、董事会和董事评价办法等文件，1.3万户中央企业子企业、724户地方一级企业、2.5万户地方各级子企业已建立董事会，董事会应建尽建全面完成并基本实现外部董事占多数……一系列改革落地，使董事会作为经营决策主体的作用更加突出。

——进一步保障经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职责。

“经营班子有权用、有干劲、有保障，法人治理结构高效运转。”山东国投公司董事长李广庆说，去年公司董事会在项目投资、资产处置、权属企业考核薪酬等17个方面授予经理层决策权，为经理层履职提供了更好保障。

目前，中央企业子企业和地方国有企业建立董事会向经理层授权管理制度的比例分别达97.4%、98.2%。

中央经济工作会议提出，完善中国特色国有企业现代公司治理，真正按市场化机制运营。国务院国资委表示，下一步要在完善公司治理中加强党的领导，提升以公司章程为基础的企业内部制度体系建设水平，分层分类、动态优化党委（党组）前置研究讨论重大经营管理事项清单；持续选优配强外部董事，加快建设专业尽责、规范高效的董事会，深化子企业董事会建设。

优化国有经济布局，国企实力更雄厚

习近平总书记强调：“推进结构调整、创新发展、布局优化，使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用”。

我国生物质发电领域龙头企业国能生物重组进入国家电投，中国电建旗下医疗机构加入通用技术集团，三峡集团将所属中水电公司划转中交集团……新年伊始，中央企业专业化整合动作不断。三年行动中，通过重组整合、打造现代产业链“链长”、推进瘦身健体等一系列措施，国有资本布局结构实现整体性优化。

一方面，国有经济战略支撑作用进一步凸显。

打造山东能源、山东港口、山东高速等龙头企业；将分散在其他企业的健康、文旅、环保等板块剥离整合，组建山东健康、山东文旅、山东环保等区域性领军企业……近年来，山东在装备制造、煤炭、港口等领域积极推进战略性重组。“国有经济布局更优化，质量效益再提升，去年山东省属企业营业收入较2019年增长51.4%。”山东省国资委党委书记、主任满慎刚说。据统计，三年行动中，全国省属国有企业116组347家实施重组，开展专业化整合2150次。

中央企业方面，三年行动开展以来，国务院国资委先后推动实施4组7家中央企业战略性重组，新组建和接收中国星网、中国稀土等8家中央企业，推动电力、检验检测、医疗等领域30余个中央企业专业化整合项目。目前，中央企业涉及国家安全、国计民生关键领域收入占比超70%。

另一方面，国有企业主责主业优势进一步增强。

1月29日凌晨，随着“南沙荣耀”轮在山东日照港卸下整船巴西铁矿石，中远海运散运所属中国矿运与巴西淡水河谷累计合作货运量突破1亿吨大关。营业收入位列全球航运企业之首、用全球1/18运力承运全球1/10海运贸易量、资产总额历史性突破万亿元，通过促进内部融合、形成规模优势、深挖协同效应，中远海运的综合实力和全球航运市场地位进一步提升。

杭州半山脚下，曾经的“十里钢城”如今已是数字经济热土。三年行动以来，杭钢集团推进半山钢铁基地关停转型，有序淘汰劣势产业，同时通过资产打包、投资并购等手段发展壮大新产业。“从深耕传统制造业到投身数字经济，结构调整让集团实现了新跃升，去年战略性新兴产业营收同比增长56%。”杭钢集团董事长张利明说。

2022年，中央企业累计实现营业收入39.4万亿元，同比增长8.3%；2022年前11个月，地方监管国有企业实现营业收入33.7万亿元，同比增长8.1%……随着改革向纵深推进，国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力不断增强。日前，国务院国资委印发有关通知，要求中央企业进一步聚焦主责主业、发展实体经济，提高有效投资质量，推动一季度实现开门红。

健全创新市场化经营机制，国企活力更充沛

习近平总书记指出：“国有企业要深化改革创新，努力建成现代企业”。

三年行动开展以来，三项制度改革全面破冰破局，以经理层成员任期制和契约化管理为核心的新型经营责任制基本建立。

——搬走“铁交椅”，管理人员能上能下。

1471位子企业经理层成员全部签订年度/任期经营业绩责任书；细化18项具体落实措施，提出奋斗目标，明确规定7种退出情形……前不久，2022年中远海运管理人员“考核榜”揭晓，末等调整和不胜任退出比例达到6.93%。

能者上，庸者下。目前，开展经理层成员任期制和契约化管理的中央企业和地方各级子企业比例均提升到99.6%以上，覆盖8.4万户企业共22万人。截至2022年11月底，中央企业和地方国有企业的管理人员竞争上岗比例分别达到57%、56.3%。

——打破“铁饭碗”，员工能进能出。

安徽省属企业全面实行公开招聘，近3年累计聘用各类人员4.14万人；中铝集团对存量富余人员通过转岗培训、跨企业转移安置等方式找出路……通过改革，中央企业和地方国有企业新进员工公开招聘比例均上升到99.9%以上。

——不搞“大锅饭”，收入能增能减。

绩效与电量挂钩，岗位由业绩决定。在国家电投旗下的吉电配售电公司，30多名员工组建的电量市场开发营销队伍中，每人都签订了市场化薪酬协议书，员工积极性进一步提升。

持续推进国有企业工资决定机制改革，灵活运用股权激励、分红激励、超额利润分享、虚拟股权、跟投等中长期激励措施，国有企业市场化薪酬分配机制持续优化。目前，具备条件的中央企业和地方国有企业子企业中已开展中长期激励的比例分别达到94%、88.8%，惠及49.1万名骨干员工。

国务院国资委有关负责人表示，下一步将持续深化三项制度改革，全面落实“三能”机制，常态推进改革考核评估，分类打造百户改革样板。

《 人民日报 》（ 2023年02月18日 04 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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