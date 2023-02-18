记者 张翼

原标题：我国重大装备自主创新亮点频现

国产重型燃气轮机实现从无到有的突破；企业联合研制的海上风电机组下线，实现三项全球之“最”；具有全部自主知识产权的装备打破国外产品垄断，高质量农机护航粮食安全……记者近日从中国机械工业联合会获悉，2022年我国机械工业深化创新驱动，重大装备制造取得突破，重大自主创新成果频现。

中国机械工业联合会执行副会长罗俊杰介绍，机械行业创新体系建设加快推进，截至2022年年末，挂牌运行和批准建设的机械工业重点实验室、工程研究中心和创新中心共计253家。其中重点实验室121家，挂牌运行96家；工程研究中心131家，挂牌运行109家；挂牌运行创新中心1家。企业积极投入研发创新，重大装备自主创新亮点频现。东方电气集团自主研发的首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机在华电清远华侨工业园天然气分布式能源站点火成功，标志着我国在重型燃气轮机领域实现从无到有的突破；中国三峡集团与新疆金风科技联合研制的全球单机容量最大、叶轮直径最大、单位兆瓦重量最轻的16兆瓦海上风电机组下线，标志着我国海上风电大容量机组在高端装备制造能力上实现重大突破；一拖集团成功研发具有全部自主知识产权，喂入量15公斤以上智能化高端收获机械——东方红YT6668大型高效谷物联合收割机，打破国外产品在该领域的垄断，以高质量农机装备护航粮食安全。

新一代信息技术、人工智能、工业互联网、5G等新技术与机械领域加速融合，推动行业转型升级。潍柴集团建立由供应商协同研发平台、发动机智慧云平台和大数据分析决策平台三部分组成的工业云服务平台，为开展智能制造系统建设提供数据支撑。兰石集团采用工业互联网、人工智能、图像处理、数据实时采集分析等技术手段打造的国内首个核能装备焊接数字化平台顺利上线，形成了焊接过程可追溯、焊接质量稳定性和可靠性以及焊接质量评价准确度大幅提升的智能化生产系统。

“2023年，预计机械工业主要分行业运行总体将呈现平稳向好态势。电工电器行业利好因素较多。风电、光伏、核电等清洁能源发电项目加快推进，煤电市场结构调整；为构建智能化、数字化、高端化的新型输配电体系电网投资加码；储能项目规模化落地。”罗俊杰分析指出。

(责编：孙红丽、杨迪)

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