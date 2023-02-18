我国光伏行业总产值突破1.4万亿元
2023年02月18日08:21 | 来源：光明日报
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原标题：我国光伏行业总产值突破1.4万亿元
工业和信息化部17日表示，2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头。产业规模实现持续增长，技术创新水平加快提升，智能光伏示范引领初见成效，市场应用持续拓展扩大。
根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过55%；行业总产值突破1.4万亿元人民币。
工信部表示，2022年，新一代信息技术与光伏产业加快融合创新，第三批智能光伏试点示范名单适时扩围，工业、建筑、交通、农业、能源等领域系统化解决方案层出不穷，光伏产业智能制造、智能运维、智能调度、光储融合等水平有效提升；国内光伏大基地建设及分布式光伏应用稳步提升，全年光伏产品出口超过512亿美元，有效支撑国内外光伏市场增长和全球新能源需求。
(责编：孙红丽、杨迪)
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