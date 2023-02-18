记者 章文 本报通讯员 李泓根

原标题：“期待再次出征，飞向更深更远的太空”

2022年11月30日在酒泉卫星发射中心拍摄的神舟十五号航天员乘组与神舟十四号航天员乘组太空合影的画面。新华社记者 郭中正摄

2月17日下午，中国航天员科研训练中心在北京航天城举行神舟十四号航天员乘组与记者见面会。这是神舟十四号乘组自2022年12月4日返回后，首次与公众正式见面。

见面会上，有关专家介绍了神舟十四号乘组返回后的恢复情况及后续打算：乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复阶段、疗养恢复阶段、恢复观察阶段三个阶段实施。截至目前，乘组已完成前两个阶段工作。从整体来看，航天员情绪稳定、心理状态良好，体重稳定在飞行前水平，肌肉力量、耐力和运动心肺功能储备得到了进一步恢复，达到了预期效果，已全面转入恢复观察阶段。待完成恢复健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。

阔别两个多月，航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲再次出现在公众面前，神采奕奕，状态良好。在不断升级的太空家园生活有哪些宝贵的收获？对未来有什么新的期待？让我们走进见面会现场，一探究竟。

“用精心实施，换来了精彩答卷”

“我们乘组在轨迎来了问天、梦天实验舱，还有神舟十五号乘组，3次出舱，1次太空授课，可以说每一天都安排得很满。”回顾这半年的飞行，首次担任指令长的陈冬深感繁忙且充实，“我们用精细操作、精心实施，换来了精彩答卷。”同时，他也对地面团队及时、到位、高效的支持表达了感谢，“他们是我们完成任务的坚强后盾”。

经历了183个日日夜夜，刘洋收获了许多难忘的记忆——“我首次尝试进行舱外操作，历时6小时25分，当完成所有的既定任务返回出舱口时，一轮红日喷薄而出，万里江山尽入胸怀，那一刻不辱使命的如释重负，渺观宇宙的美不胜收让我难以忘怀。”“难忘随着梦天实验舱的入列，空间站三舱两船的构型基本建成，天上宫阙由神话变成了现实。”“难忘与神十五战友的胜利会师，战友们为我们精心准备的太空礼物。”……

在太空度过的每个节日，也让刘洋记忆深刻。在现场，她与大家讲起了八一建军节时，乘组收到了四川荣军院抗美援朝老兵们的祝福视频，当看到在战场上被凝固汽油弹烧伤致残的老兵涂泊毅，用卷曲的双手写下“奋力拼搏 航天强国”时，他们被深深地震撼了。刘洋说：“唯有珍惜今天的幸福生活，唯有更加努力拼搏与奋斗，才能回报老一辈革命军人的付出与牺牲。”

还记得在出征前的记者会上，蔡旭哲曾说“即将出征太空，我既高兴又自豪”。如今巡天归来，他感触颇深地说：“我们3人经历了6个月的太空飞行，顺利完成了既定的任务，履行了我们的责任和使命，我想，这一刻更高兴也更自豪。”在现场，蔡旭哲还与大家分享了太空种菜的体会，虽然因失重环境浇水困难，也没有地面阳光照射充沛，但谈及在太空生长起来的蔬菜味道如何。“我认为味道美极了！”

“有朋自地球来，不亦乐乎”

2022年11月，我国首次实现空间站6个型号舱段组合体结构和6名航天员同时在轨驻留。“在执行任务前，我们就开始期待太空会师，在地面时还设计了欢迎服，写了欢迎的标语。在见面的前几天，我们一直关注着神舟十五号乘组的相关报道。飞船发射时，我们3人手掌都拍红了。”谈及中国空间站首次太空会师，陈冬仍然激动不已，“对接的时候本可以睡一会儿，我们却兴奋激动得睡意全无。打开空间站的舱门后，我一直张开双臂，欢迎他们进家。”

就这样，两个航天员乘组在太空的胜利会师定格为一张足以载入中国航天史册的全家福，照片里他们纷纷举手点赞，陈冬说：“这是为我们乘组第一次在太空轮换点赞，是为我们的太空家园点赞，更是为我们伟大的祖国点赞。”

“有朋自地球来，不亦乐乎。”刘洋感慨地说，“这张全家福足以载入中国载人航天史册，因为它浓缩的是中国载人航天不懈奋斗的30年！这不仅是乘组太空会师的全家福，也是中国载人航天30年踔厉奋发，无数航天人不负时代、不负华年的最好见证。”

在现场，刘洋与大家分享了在轨交接的一些细节。因为与地面交接相比，在轨交接会更加直观、更加全面、更加细致。为了做好现场交接，神舟十四号乘组细心地帮战友们收拾好卧室，准备好衣物和美食等生活必需品，还带着他们仔细巡游新居，详细讲解每一个角落每一项功能，手把手将在轨生活经验、体会全部交接给战友，帮助他们实现拎包入住，且更好更快地适应在轨生活。

“坚定信仰向未来，奋斗不止为飞天”

在太空，刘洋非常喜欢眺望祖国，“我知道，在这颗蔚蓝色的星球上有无数的女性正在奋力拼搏、努力追梦”。作为我国首位进入太空的女性，时隔十年后再次执行任务，两度出征太空的刘洋鼓舞了各行各业的女性。在现场，她动情地寄语广大女同胞，同时也激励她自己：“将个人的梦想融入国家的记忆，坚定信念、相信自己、勇敢前行，愿我们每个人都能实现价值、实现梦想，愿我们每个人都能活成一束光，照亮自己，温暖他人。”

为孩子们传递航天梦想，也是陈冬一直在坚持做的事。“至今我还清晰记得，那群来自洛阳栾川小朋友的坚强、勇敢、善良，他们逐梦冰雪的故事给了我巨大的鼓舞。”陈冬深情地说，“我坚信，只要坚持梦想、坚持奋斗，人生就会绽放不一样的风采，我也很高兴能为他们传递梦想、传播希望，也祝愿他们在未来的人生道路上收获自己的精彩。”

经过了6个月的任务考验，蔡旭哲对中国载人航天有了更大的信心和期待。“坚定信仰向未来，奋斗不止为飞天。中国空间站任务是一场接力赛，我们责无旁贷都是这场接力赛的队员，要时刻准备接受挑选。”谈及未来的规划，蔡旭哲眼里充满了希冀，“现在唯一要做的就是调整状态、放平心态，认真总结这次飞行任务的经验，以最好的状态投入后续训练，以最好的状态站上赛场，以最好的状态跑好赛程，期待能够再次出征，飞向更深更远的太空。”

(责编：孙红丽、杨迪)

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