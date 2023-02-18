何梁何利基金2021和2022年度科学与技术奖评选结果揭晓。

何梁何利基金是香港爱国金融实业家何善衡、梁銶琚、何添、利国伟先生于1994年3月30日捐资创立的、以奖励中华人民共和国杰出科技工作者为宗旨的科技奖励基金。依据《评选章程》规定的“公平、公正、公开”评选原则，经过提名推荐、专业评审、考察听证、终评审定的既定程序，经评选委员会全体会议评选决定，2021和2022年度各有1名为我国科技进步与创新作出卓越贡献的杰出科技工作者，荣获“何梁何利基金科学与技术成就奖”，各授予证书、奖金100万港元；66名在科学技术领域作出重大发明、发现和科技成果的优秀科技工作者，荣获“何梁何利基金科学与技术进步奖”，各授予证书、奖金20万港元；44名具有高水平科技成就，通过技术创新和管理创新，创造重大经济效益和社会效益的优秀科技工作者，荣获“何梁何利基金科学与技术创新奖”，各授予证书、奖金20万港元。

特此通告。

何梁何利基金2021年度获奖人名单

一、科学与技术成就奖（1名）

姓 名 奖项类别 工作单位

胡思得 成就奖 中国工程物理研究院

二、科学与技术进步奖（33名）

姓 名 奖项类别 工作单位

张平文 数学力学奖 北京大学

方 忠 物理学奖 中国科学院物理研究所

于吉红 化学奖 吉林大学

宋君强 气象学奖 国防科技大学

陈大可 地球科学奖 自然资源部第二海洋研究所

阎锡蕴 生命科学奖 中国科学院生物物理研究所

种 康 生命科学奖 中国科学院植物研究所

刘建军 农学奖 山东省农业科学院作物研究所

张国范 农学奖 中国科学院海洋研究所

张友军 农学奖 中国农业科学院蔬菜花卉研究所

董家鸿 医学药学奖 清华大学附属北京清华长庚医院

胡 豫 医学药学奖 华中科技大学同济医学院附属协和医院

霍 勇 医学药学奖 北京大学第一医院

吉训明 医学药学奖 首都医科大学宣武医院

王 洁 医学药学奖 中国医学科学院肿瘤医院

杨惠林 医学药学奖 苏州大学附属第一医院

于 波 医学药学奖 哈尔滨医科大学附属第二医院

苏光辉 机械电力技术奖 西安交通大学

项昌乐 机械电力技术奖 北京理工大学

张承慧 机械电力技术奖 山东大学

刘继忠 电子信息技术奖 国防科工局探月与航天工程中心

苏东林 电子信息技术奖 北京航空航天大学

王沙飞 电子信息技术奖 军事科学院系统工程研究院

杨 宏 电子信息技术奖 中国空间技术研究院

赵国堂 交通运输技术奖 中国国家铁路集团有限公司

何季麟 冶金材料技术奖 郑州大学

黄 辉 冶金材料技术奖 中国工程物理研究院

孙焕泉 资源能源技术奖 中国石油化工集团有限公司

彭永臻 生态环保技术奖 北京工业大学

曹喜滨 工程建设技术奖 哈尔滨工业大学

夏桂华 工程建设技术奖 哈尔滨工程大学

辛万青 工程建设技术奖 中国航天科技集团有限公司第一研究院

张建云 工程建设技术奖 南京水利科学研究院

三、科学与技术创新奖（22名）

姓 名 奖项类别 工作单位

陈云霁 青年创新奖 中国科学院计算技术研究所

程玉华 青年创新奖 电子科技大学

巩金龙 青年创新奖 天津大学

刘雪强 青年创新奖 军事科学院系统工程研究院

严登华 青年创新奖 中国水利水电科学研究院

叶 聪 青年创新奖 中国船舶重工集团公司第七〇二研究所

张进成 青年创新奖 西安电子科技大学

郑南峰 青年创新奖 厦门大学

周福宝 青年创新奖 中国矿业大学

陈 新 产业创新奖 广东工业大学

陈志强 产业创新奖 同方威视技术股份有限公司

储双杰 产业创新奖 中国宝武钢铁集团有限公司

褚良银 产业创新奖 四川大学

刘春跃 产业创新奖 中国船舶重工集团公司七五〇试验场

佟 毅 产业创新奖 中粮集团有限公司

周福建 产业创新奖 中国石油大学（北京）

杜官本 区域创新奖 西南林业大学

何志旭 区域创新奖 遵义医科大学

龙丽娟 区域创新奖 中国科学院南海海洋研究所

王 华 区域创新奖 昆明理工大学

王双飞 区域创新奖 广西大学

肖文交 区域创新奖 中国科学院新疆分院

何梁何利基金2022年度获奖人名单

一、科学与技术成就奖（1名）

姓 名 奖项类别 工作单位

林 鸣 成就奖 中国交通建设集团有限公司

二、科学与技术进步奖（33名）

姓 名 奖项类别 工作单位

周 刚 数学力学奖 中国人民解放军

封东来 物理学奖 中国科学技术大学

赵红卫 物理学奖 中国科学院近代物理研究所

涂永强 化学奖 上海交通大学

侯增谦 地球科学奖 中国地质科学院地质研究所

刘志杰 生命科学奖 上海科技大学

宋保亮 生命科学奖 武汉大学

陈绍江 农学奖 中国农业大学

罗利军 农学奖 上海市农业生物基因中心

张佳宝 农学奖 中国科学院南京土壤研究所

刘德培 医学药学奖 中国医学科学院基础医学研究所

马 骏 医学药学奖 中山大学肿瘤防治中心

史伟云 医学药学奖 山东省眼科研究所

王拥军 医学药学奖 首都医科大学附属北京天坛医院

郑晓瑛 医学药学奖 北京大学

沈树忠 古生物学考古学奖 南京大学

苑伟政 机械电力技术奖 西北工业大学

张旭辉 机械电力技术奖 中国运载火箭技术研究院

高 文 电子信息技术奖 北京大学

王振常 电子信息技术奖 首都医科大学附属北京友谊医院

谢胜利 电子信息技术奖 广东工业大学

张荣桥 电子信息技术奖 国防科工局探月与航天工程中心

郑庆华 电子信息技术奖 西安交通大学

冯江华 交通运输技术奖 中车株洲电力机车研究所有限公司

曲选辉 冶金材料技术奖 北京科技大学

张福成 冶金材料技术奖 华北理工大学

袁晴棠 化学工程技术奖 中国石油化工集团有限公司

郭彤楼 资源能源技术奖 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司

徐祖信 生态环保技术奖 同济大学

龚晓南 工程建设技术奖 浙江大学

谭永华 工程建设技术奖 中国航天科技集团有限公司第六研究院

吴宏伟 工程建设技术奖 香港科技大学

张锦岚 工程建设技术奖 中国船舶重工集团公司第七一九研究所

三、科学与技术创新奖（22名）

姓 名 奖项类别 工作单位

戴 庆 青年创新奖 国家纳米科学中心

冯 雪 青年创新奖 清华大学

林学春 青年创新奖 中国科学院半导体研究所

刘建锋 青年创新奖 四川大学

彭 艳 青年创新奖 上海大学

杨元合 青年创新奖 中国科学院植物研究所

詹祥江 青年创新奖 中国科学院动物研究所

丁建宁 产业创新奖 扬州大学

董书宁 产业创新奖 中煤科工西安研究院（集团）有限公司

蒋官澄 产业创新奖 中国石油大学（北京）

廉玉波 产业创新奖 比亚迪汽车工业有限公司

骆建军 产业创新奖 杭州华澜微电子股份有限公司

石 碧 产业创新奖 四川大学

王爱杰 产业创新奖 哈尔滨工业大学

王 军 产业创新奖 中国中车股份有限公司

王如竹 产业创新奖 上海交通大学

徐文伟 产业创新奖 华为技术有限公司

徐 佐 产业创新奖 中国中信集团有限公司

方创琳 区域创新奖 新疆大学

李 星 区域创新奖 宁夏大学

欧 珠 区域创新奖 西藏自治区政协教科卫体委员会

赵永祥 区域创新奖 广西医科大学

科学与技术成就奖获奖人简介

胡思得，男，中国工程院院士，中国工程物理研究院研究员。1936年3月31日出生于浙江省宁波市，1958年毕业于复旦大学物理系。

他长期从事理论研究设计工作，先后参加或主持领导了多项试验，创造性地解决了一系列关键技术问题。在军控核查领域，为国家安全利益提供了重要对策建议，为我国国防力量建设作出了重要贡献。

林鸣，男，中国工程院院士，中国交通建设集团有限公司首席科学家。1957年10月4日出生于江苏省扬州市，1981年毕业于南京航务工程专科学校（现已并入东南大学）港口水工建筑专业。

他带领团队攻克了外海岛隧工程多项世界级难题，形成了具有自主知识产权的跨海沉管隧道建造技术体系。主持建成了我国首条、世界最长的跨海公路沉管隧道，为我国公路沉管隧道赶超国际领先水平作出了重要贡献。

《 人民日报 》（ 2023年02月18日 08 版）

(责编：孙红丽、杨迪)

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