李延霞、吴雨

原标题：新华全媒+丨加大信贷投放 开启“绿色通道”——银行业全力保障春耕备耕资金需求

一年之计在于春。当前正值春耕备耕关键时期，记者了解到，多家银行将支持春耕备耕作为当前金融服务的重点，加大信贷投放力度，创新金融产品服务，开启“绿色通道”，助力春季农业生产开好局、起好步。

浙江台州椒江区章安街道双洋村，种藕大户蒋红正在为即将到来的莲藕春种做准备。

“时节不等人，农业银行30万元的‘惠农e贷’申请当天就到账了。现在种子、肥料都全部备足，啥都不愁了。”蒋红笑容满面。

“我们聚焦种粮大户、家庭农场、农民专业合作社、涉农企业、农业社会化服务组织等农业生产和服务主体，提供贷款利率优惠、专属信贷产品、业务费用减免等政策支持，今年力争发放春耕备耕贷款1600亿元以上。”农业银行乡村振兴金融部有关负责人表示。

邮储银行优先保障春耕备耕信贷投放额度，对相关领域信贷额度不设上限；农业银行围绕13个粮食主产区，东北、黄淮海大豆重点产区等重点区域重点领域加大金融支持……各银行机构结合自身优势，全力保障春耕备耕信贷资金，助推农业生产有序推进。

春耕备耕农时短、需求急。记者了解到，多家银行已建立春耕备耕信贷服务“绿色通道”，实行信贷审批优先受理、优先办结，同时通过科技赋能简化业务办理流程，提高春耕备耕贷款运作效率。

“真没想到，在手机上简单操作一下，贷款几分钟就到账了，太方便快捷了！”江西省铅山县武夷山镇从事茶叶种植与销售的张功武，在采购肥料、设备等用款高峰期面临资金缺口，邮储银行30万元的“极速贷”，解了他的燃眉之急。据了解，今年以来，邮储银行江西省分行累计发放“极速贷”超2万笔、金额超44亿元。

一笔笔及时到位的信贷资金，为春耕备耕播洒了“及时雨”。加大信贷投放力度的同时，针对“三农”领域金融需求特点和信息不对称、抵押担保难等融资痛点，各银行机构因地制宜、精准施策，积极创新金融产品与服务，切实缓解资金难题。

建设银行黑龙江省分行打造“农林牧三大产业+产供销三类龙头企业+乡村振兴综合服务平台+城乡一体化综合服务”的新格局，今年备耕期间已面向12万户农户和1630家新型农业经营主体投放贷款超过225亿元；邮储银行吉林省分行创新推出玉米仓单质押贷款、农资贷等新产品；中行四川省分行结合当地特色产业区域布局，通过明确授信政策、倾斜资源配置等有效支持相关产业发展……

金融活水源源不断流入“三农”领域，离不开政策的引导支持。近年来，人民银行持续加大支农支小再贷款、再贴现支持力度；银保监会从确保涉农金融投入稳定增长、优化涉农金融供给体制机制等方面对服务全面推进乡村振兴提出要求。

人民银行数据显示，2022年末，我国本外币涉农贷款余额49.25万亿元，同比增长14%，增速比上年末高3.1个百分点；全年增加6.22万亿元，同比多增1.65万亿元。

近日公布的中央一号文件提出，用好再贷款再贴现、差别化存款准备金、差异化金融监管和考核评估等政策，推动金融机构增加乡村振兴相关领域贷款投放，重点保障粮食安全信贷资金需求。

“我们创新推出‘订单e贷’供应链金融服务，今年春耕备耕期间安排了5000万元的信贷额度，为种子经销商提供便捷高效的融资服务。”农行湖南省分行长沙县支行行长曾祥林表示，中央一号文件对金融服务乡村振兴提出了更高要求，将紧跟农业农村发展步伐，以持续创新更好满足农民群众差异化金融需求。

(责编：孙红丽、杨迪)

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