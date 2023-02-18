原标题：银保监会对5家金融机构开罚单合计超3亿元

新华社北京2月17日电（记者李延霞）记者17日从中国银保监会获悉，银保监会近日严肃查处一批违法违规案件，对中国银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司等5家金融机构及相关责任人员依法作出行政处罚决定，合计罚没38789.9646万元。

据介绍，对中国银行、民生银行、渤海银行开展的支持民营企业及小微企业重大政策落实专项现场检查中发现，上述机构存在贷款资金被挪用、统计数据不真实、重大关联交易审议程序不规范等违法违规行为。银保监会对中国银行总行罚款1600万元，对分支机构罚款1680万元，并对2名责任人员分别予以警告；对民生银行总行没收违法所得并处罚款6672.462万元，对分支机构罚款2300万元，并对2名责任人员分别予以警告；对渤海银行总行罚款430万元，对分支机构罚款1230万元，并对1名责任人员予以警告。

对建设银行、渣打中国开展的风险管理及内部控制有效性现场检查中发现，上述机构存在服务收费质价不符、贷款管理严重违反审慎经营规则、理财业务投资运作不合规等多项违法违规行为。银保监会对建设银行总行没收违法所得并处罚款7341.5626万元，对分支机构罚款12550万元，并对9名责任人员分别予以警告、罚款的行政处罚；对渣打中国总行没收违法所得并处罚款3625.94万元，对分支机构罚款1340万元。

银保监会表示，下一步将依法从严实施行政处罚，严肃市场纪律，规范市场秩序，维护金融消费者合法权益，督促银行保险机构合规经营、稳健发展，助力金融服务实体经济，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

(责编：孙红丽、杨迪)

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