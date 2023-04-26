本报记者 王俊岭

江苏省宿迁市苏宿工业园区不断优化营商环境，持续强化工业企业帮办服务、提升为企办事效率、降低企业营商成本，助力园区工业企业高质量发展。图为工人在苏宿工业园区尼吉康电子（宿迁）有限公司车间内赶制订单产品。

陈少帅摄（人民视觉）

近年来，江西省新余市出台系列扶持政策，引导支持装备制造企业利用5G、工业物联网、人工智能等技术，推进智能化、数字化、网络化改造，加快实施“机器换人”工程，促进工业生产提质增效。图为位于新余高新区光电新材料产业园的一家通用耗材企业内，彩色硒鼓自动化生产线正在运行。

赵春亮摄（人民视觉）

在上市公司近期陆续发布的2023年一季度业绩报告中，不少工业企业交出亮眼成绩单。工业和信息化部相关负责人表示，一季度工业和信息化发展实现平稳开局，呈现企稳向好态势。尽管当前工业经济发展中还面临一些困难和挑战，但是中国工业经济发展长期向好的基本面没有改变。下一步，有关部门将稳住重点行业，支持龙头企业和专精特新企业发展，下功夫拉长长板、锻造新板、补齐短板，推动二季度工业经济持续回稳向好。

关键指标逐步回暖

装备制造业增加值同比增长4.3%、制造业采购经理指数（PMI）连续3个月位于扩张区间、高技术制造业投资同比增长15.2%……今年一季度，诸多关键指标释放出工业经济回暖的积极信号。

在日前举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部总工程师赵志国表示，工业经济保持平稳运行主要呈现三个特点：

一是工业生产稳步回升。一季度规模以上工业增加值同比增长3%，增幅高于去年四季度0.3个百分点，扭转了去年10月份以来持续下行的态势。

二是制造业投资持续稳定增长。一季度制造业投资同比增长7%，高于全国固定资产投资1.9个百分点，在连续两年同期高基数的基础上保持较快增速。

三是工业大省挑大梁作用明显。河北、山东、江苏等工业大省工业增速显著高于全国水平，3月份以来广东、浙江等地工业经济回升势头向好。

国家统计局工业统计司副司长江源说，一季度，随着稳增长稳就业稳物价各项政策措施落地显效，工业生产稳步恢复，制造业增速加快，工业经济实现平稳开局。下阶段，要着力扩大国内需求，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大，提升企业竞争力和盈利能力，不断巩固工业经济稳定回升的基础。

企业信心不断增强

数据向好，伴随着企业信心的增强。国家统计局对部分规模以上企业的问卷调查结果显示，工业企业对二季度企业综合经营状况预期指数为64.6，较上年四季度提高4.4点，同时企业对二季度的用工、投资预期指数均提高3.7点。

信心来源于企业自身的努力。张家港广大特材股份有限公司主要从事高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售，新能源风电领域收入占比超过50%。一季度，该公司实现营业收入8.63亿元，较上年同期上涨30.24%，归属于上市公司股东的净利润较去年同期上涨247.5%。“我们聚焦技术要求高、生产难度大、市场容量小的风电材料产品，采用模铸锻造工艺，在细分领域形成了自身竞争优势。公司凭借在细分产品领域的专注钻研与灵活管理，不断巩固市场份额。”广大特材董事长徐卫明说。

信心来源于惠企政策的落地。广西惠科智能显示有限公司拥有液晶面板制造、半导体生产、智能终端显示装配全产业链技术，生产的显示产品远销全球100多个国家和地区。今年以来，一系列惠企政策有效减轻了企业压力，增添了企业信心。“在广西北海工业园区税务部门的精准服务下，今年一季度公司享受出口退税款2300多万元，享受研发费用加计扣除5400多万元。公司用节省下来的税款购置了两条大尺寸自动检测组装线，并对原有线体进行了常规升级。目前，生产效率提升15%以上。”该公司财务负责人张大宝说。

赵志国表示，下一步要落实落细助力中小企业稳增长调结构强能力的若干措施，持续加强涉企服务，提振企业信心。

政策作用持续发挥

一季度，工业经济高质量发展的亮点不断涌现：ARJ21支线客机投入海外商业运营，首台国产体外膜肺氧合机（ECMO）上市，新能源汽车、太阳能电池等新兴产品产量分别增长22.5%、53.2%……

接下来，一系列促进工业企业高质量发展的政策举措将继续发挥作用。

比如，在技术创新上，推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，加大人工智能、区块链、数字孪生等前沿技术研发力度；在产融合作上，深挖新技术、新产业、新业态与金融的结合点，促进产业发展与科技创新、现代金融高效协同；在链网协同上，充分发挥龙头企业引领作用，带动上下游企业特别是广大中小企业融入工业互联网，促进工业互联网在重点产业链的普及应用。

工业和信息化部运行监测协调局局长陶青说，今年工信部计划在全国范围内再培育100个中小企业特色产业集群。引导集群做大做强主导产业，进一步增强中小企业的核心竞争力，激发县域经济活力，提升产业链供应链韧性和关键环节配套能力。同时，进一步加强政策引导和资源统筹，构建集群梯度培育体系，引导和支持地方培育一批省级集群。

“市场主体活力、居民消费潜力、产业升级动力有效释放，二季度我国工业经济将进一步回升向好，为实现全年目标任务打下较好基础。”赵志国说。

(责编：牛镛、杨光宇)

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