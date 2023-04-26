本报北京4月25日电 （记者李婕）中国黄金协会25日发布的统计数据显示，一季度，全国黄金消费量291.58吨，与去年同期相比增长12.03%。其中黄金首饰189.61吨，同比增长12.29%；金条及金币83.87吨，同比增长20.47%。

中国黄金协会表示，随着疫情影响逐步消退和一系列促消费政策落地显效，消费意愿有所提升，一季度黄金消费恢复态势明显，尤其2、3月份黄金消费量增速明显加快。数据显示，3月份金银珠宝成为社会消费品零售增长幅度最快的品类。受益于避险需求的增加，金条及金币消费也实现大幅增长。

一季度，国内原料黄金产量为84.972吨，与2022年同期相比增产1.571吨，同比增长1.88%，其中，黄金矿产金完成66.506吨，有色副产金完成18.466吨。另外，一季度进口原料产金29.901吨，同比增长24.41%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金114.873吨，同比增长6.92%。

“一季度，全国黄金企业生产基本恢复正常，产能已恢复至疫情前水平，全国矿产金产量稳步回升。”中国黄金协会分析称。一季度，大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量32.717吨，占全国的比重为49.19%。紫金矿业、山东黄金和赤峰黄金等企业境外矿山实现矿产金产量14.395吨，同比增长29.17%。

(责编：牛镛、杨光宇)

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