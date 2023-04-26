本报石家庄电 （记者史自强）近日，河北省人力资源和社会保障厅印发《河北省数字经济领域技术技能人才培育项目实施方案》，提出全省将围绕智能制造、区块链、大数据工程技术人员等数字技术领域新职业，实施规范化培训、社会化评价、项目化管理。紧扣数字经济发展对数字技术人才的需求，全面加强继续教育，培养有良好的科学素养、精于实操应用、能够解决复杂问题的工程技术人才，努力培养高水平数字技术工程师。

根据方案，河北将采取线上线下相结合方式，分职业、分方向、分等级实施规范化培训。同时，实施多元培养，引入现代化手段和方式开展培训，积极探索举办数字技术技能竞赛、数字经济技术技能人才论坛、数字人才专题研修等活动，充分发挥以赛促学、以会促育的人才培养作用。

在政策保障方面，河北将认定继续教育学时。参加数字人才培育项目的培训学时可登记为参训人当年继续教育专业课学时，作为年度考核、晋升和职称评定的重要依据。

根据方案，对参加数字人才培育项目且符合省内职称申报评审范围的人员，取得初级、中级专业技术等级证书的，认定其具备相应系列和层级的职称；取得高级专业技术等级证书的，可作为申报评审高级工程师重要参考。用人单位在聘的数字经济领域各层级高技能人才，可申报相应层级的数字人才培育项目培训，取得专业技术等级证书的，享受贯通专业技术职称政策。

此外，河北将落实扶持激励政策。各类用人单位对在聘的高级工、技师、高级技师在学习进修、岗位聘任、职务职级晋升、评优评奖、科研项目等方面，参照相应层级专业技术人员享受同等待遇。对在各级各类技术技能竞赛中获得优秀名次的数字人才，按照有关规定给予奖励。

(责编：牛镛、杨光宇)

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