本报记者 余建斌 吴齐强 邱超奕

株洲城市景观。

谢 慧摄

一片清水塘，映照湖南株洲发展理念之变。

“曾经上班白口罩、下班黑口罩，拿彩色相机只能拍出‘黑白’照片。”退休工人张湘东拍了30多年城市风貌，对早年的清水塘记忆深刻。

10年间，搬迁、腾退、治理，当地261家污染企业全部关停。退出落后产能，一年减少300亿元产值，但株洲下定决心，走高质量发展之路。

如今，这里水清岸绿、生机勃勃，一个百亿元产值的产业新城“拔节生长”。

2020年9月16日至18日，习近平总书记在湖南考察时明确指出，“在推动高质量发展上闯出新路子，在构建新发展格局中展现新作为”。

牢记嘱托，这座制造业重镇再出发，新发展理念落地生根，转型升级结出硕果——

经济总量排在湖南第五，人均GDP居全省第二；

全国城市创新能力百强榜排名第三十二位；

全国每10台中小航空发动机，有9台是“株洲造”；

…………

坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。靠制造业起家的株洲，立志靠先进制造业走向未来。行走在湘江边的制造业名城，感受到的，是心无旁骛干实业的专注、咬定创新不放松的坚韧、做强做优制造业的决心。

——活力株洲，制造业名城有朝气。

轨道交通装备，是株洲制造通行世界的“金名片”。

在中车株洲电机公司，机械手臂摆动挥舞。城轨标动牵引电机智能组装线，实现100多个型号电机的柔性自动生产，相比传统方式，作业效率提升2.25倍。

今年初，“株洲造”地铁列车在土耳其伊斯坦布尔新机场线开通运营。

从老工业基地迈向先进制造业高地，活力着实蓬勃。

这份活力，来自供应链的十足底气。“在株洲，仅需一盏茶的工夫，就能在方圆5公里内集齐一台机车的上万个零部件。”中车株洲电机城轨事业部总成车间技术主管陈宇杰说。同样，在株洲经开区北斗大厦，聚集了23家卫星制造、应用等领域企业，可能喝一杯咖啡的时间，就能谈成一个好项目。

这份活力，来自产业链的强大优势。“我们做轨道交通时，第一家轨道交通客户就在株洲；做风电材料，第一家风电整机厂客户也在株洲；做航空材料，第一家航空客户还是在株洲。”株洲时代新材料科技股份有限公司技术专家杨军深有体会。

从拼数量到拼质量，从谋速度到谋效益，“株洲制造”正加速向高端化、智能化、绿色化发展迈进，高质量发展动力澎湃。目前，株洲拥有国家级专精特新“小巨人”企业58家，其中国家重点“小巨人”企业25家。

——创新株洲，制造业名城有灵气。

“这就是硬质合金微钻，能在指甲盖大小的精细印刷电路板上精准打出2500个钻孔。”在株洲硬质合金集团有限公司，总经理毛善文拿起一根“细针”，直径仅为头发丝的1/8。

长期以来，这根小针只能依赖进口。株硬集团潜心钻研20多年，终于打破国外垄断。

“转了一圈，最终我选择了株洲，这是一场‘双向奔赴’。”株硬集团研发中心主任曾瑞霖，带领团队相继攻克两项关键技术，用创新为这座城市代言。

完整、准确、全面贯彻新发展理念，株洲坚持把创新作为引领发展的第一动力。依托完备的制造业基础和一批科研院所，株洲大力推动产学研深度合作，构建起以2家全国重点实验室、61家国家级创新平台、378家省级创新平台为主的多层次创新体系，支持企业创新攻关、“揭榜挂帅”，把科技力量更好转化为产业优势。

涡桨涡轴发动机等80多项关键技术取得突破，120多项关键产品和零部件实现国产替代……近年来，株洲科技创新对经济增长的贡献率达到65%，全社会研发投入占GDP比重连续4年居湖南第一，每万人发明专利拥有量超过27件，更多“硬核”成果填补了国内外技术空白。

——幸福株洲，制造业名城有福气。

“作为制造业企业，落户株洲很幸福。”今年3月中旬的那场早餐会，三一集团董事代晴华至今难忘，“我向市领导提出投建项目的消防手续问题，第二天住建局就带队来现场办公。”

“说实情、讲真话、办成事。”一场早餐会，让许多企业读懂了株洲的发展密码。一年多来，20场早餐会，上百家企业的难题一一破解。

优化营商环境，创造幸福生活，株洲坚持向深化改革要动力。“企业开办一站通”专窗，“企业办事不求人”机制……目前，株洲已推动300多个行政事项实现一次办、线上办，办理时间比2019年平均缩减80%以上。

“感到幸福的不只是企业，员工、居民同样很幸福。”代晴华说，今天的株洲，环境优美、交通便利、宜居宜业，对年轻人特别是高技能人才具有很强的吸引力。

幸福生活，跃动在张湘东的相机里。湘江之畔蓝天白云、搬迁居民住进新房、智轨列车四通八达、绿色工厂生产繁忙……一张张翻看，张湘东露出笑颜：“制造业名城展新颜，幸福株洲入画来。”

（本报记者吴秋余、颜珂参与采写）

（相关报道见第六版）

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 01 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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