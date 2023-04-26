本报北京4月25日电 （记者常钦）记者从全国自然资源和不动产确权登记工作会议上获悉：我国全面建立和实施不动产统一登记制度十年来，累计颁发不动产权证书7.9亿多本、不动产登记证明3.6亿多份，电子证书证明3.3亿多本。目前，全国约3000个大厅、4万个窗口、10万人的登记队伍，每天为40万群众和企业提供各类登记服务。

据介绍，2013年3月，《国务院机构改革和职能转变方案》明确提出建立不动产统一登记制度。十年来，各级不动产登记机构坚决贯彻党中央、国务院决策部署，蹄疾步稳，稳妥推进。前五年是夯基垒台，截至2017年底全面实现“四统一”改革任务，在新中国历史上第一次实现了不动产统一登记；后五年是改革创新、提质增效，不断提升便利化服务水平，不动产统一登记保护产权、保障交易和生态安全、便民利民的作用越来越凸显。我国积极推动自然资源统一确权登记制度落地，以点带面，对水流、森林、山岭、草原等自然资源进行确权登记；稳步提升登记服务能力水平，深化“放管服”改革和优化营商环境，实行信息、流程或人员集成，一般登记和抵押登记实现5个工作日内办结；主动服务党和国家重大改革任务，全面完成易地扶贫搬迁安置住房不动产登记，全国258.18万套建档立卡户安置住房实现“应登尽登”，960万搬迁群众拿到“红本本”；推动化解历史遗留问题导致的“登记难”，解决了1100多万套房屋办证问题，惠及2600多万群众。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 14 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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