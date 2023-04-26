本报记者 韩 鑫

京东物流北京智能仓库内，智能拣选设备正忙碌作业。

刘 洋摄

江苏常州粤海工业园中邮仓储物流中心内，邮政快递员工在装配零部件。

王宏坤摄

浙江宁波市，中邮服饰1号智能云仓内，来自雅戈尔工厂的商品入库后，邮政快递员工熟练操作电脑系统，进行分拣、复核、打包，平均每分钟就有10个快件整装待发。

江苏昆山市，京东物流运营的超大型设备吊装云仓中，单体重量10多吨的光伏切割设备经过基础组装后，稳稳吊起运装。定制化的仓储服务有效破解了大型设备的存储、运输难题。

从末端“搬运工”到走进生产线，从单一的物流运输到一体化供应链管理服务，近年来，面对多元化的物流市场需求，快递企业不再局限于传统的“点对点”运输模式，而是通过大力推进“快递进厂”，将服务延伸至生产环节，实现与制造业的更好融合。

“快递进厂”有哪些新模式？下一步，还应如何加快快递业和制造业融合发展？记者进行了采访。

稳步提速

快递业与制造业的两业融合取得积极进展

晚上9点多，广东佛山市乐从镇，广东省最大的家具卖场之一——顺联家居汇灯火通明、一派繁忙：直播间里，主播卖力吆喝；订单一经生成，工厂自动排单生产发货；紧接着，就有快递员入厂提货，扫码入库、装车发运，全过程无缝衔接。

“工厂快递，楼上楼下，方便快捷。”中派家具品牌创始人董颖告诉记者，目前公司生产排单系统已接入菜鸟家装物流平台，“少了物流中转环节，从工厂发出到客户签收，每笔订单平均节省2天时间，物流效率提升50%左右。”

跟随出厂装车的一箱货物，记者来到5公里外的菜鸟物流集运仓。近1万平方米的基地，按照货物去向划分为23个仓库，进入仓库的货物经由仓管员开单卸货、打包装车，快速发往全国各地。“2021年8月开仓以来，订单持续增长，目前的订单量比开仓时增长6倍，服务的家居厂家增至300多户。”菜鸟国内供应链家装物流部广东省区经理陈清松说。

从厂外到厂内，一些快递企业以售后物流为切入点，为工厂提供高效运输服务，还有一些快递企业则与制造业企业携手共建分拣包装设备，共同投资、共享收益。

在湖南长沙可孚医疗仓储物流中心，一件件打包好的快件通过自动化设备飞速分拣。在这里，每天有12万件医疗器械快件，通过韵达速递发往各地。

“产品由快递发，产线也由快递公司建。”可孚医疗仓储物流负责人付正华介绍，这一物流中心联合韵达速递共建，涵盖存储、拣货、打包、分拣、装载5个区域，其中分拣区投入了效率达每小时4.8万件的交叉带式分拣系统，能够实现对全类别快递的快速分流和揽收，“从下单到装车只需20分钟，寄递时长缩短12小时，有效满足了我们线上业务量的不断增长。”

入厂物流、仓配一体化、订单末端配送、区域性供应链服务、嵌入式电子商务……不少快递企业正积极探索“快递进厂”新模式。

“自2019年‘快递进厂’工程启动以来，业务体量持续壮大，快递业与制造业的两业融合取得积极进展。”国家邮政局有关负责人告诉记者，通过制定细分指引，“快递进厂”已在汽车、电子、医药、服装和快消品等多个领域取得突破，服务能力持续增强。目前，全国已有29个省份累计打造1910个年业务收入超百万元的快递服务制造业项目，快递业务量达37.06亿件，业务收入超过180亿元。

合作共赢

既有利于制造企业降本增效，也有助于快递企业开拓市场新空间

推动“快递进厂”，既有利于制造企业降本增效，也有助于快递企业开拓市场新空间。

“2015年前后，我们组建过自己的物流团队，但由于客户分散在全国各地，不到10个人的物流团队要与100多家物流公司合作对接，从接单到发货就要两三天，效率很低。”董颖告诉记者，当时，由于节点信息缺失，无法及时追踪物流，常有顾客因此退货，店里一度损失不小，“与菜鸟合作后，公司物流及财务成本节省超50%，客户满意度也大幅提升。”

“传统物流业存在管理分散、运输网络不完善、信息化与物流设备智能化水平低等问题。”国家邮政局有关负责人表示，通过“快递进厂”重构流通体系、优化业务流程，可以帮助制造业企业提升物流效率、降低经营成本，还能赢得更多用户认可。

作为国内医疗器械行业的优质企业，可孚医疗面对现有物流无法满足快速上涨业务量的矛盾，也曾陷入困局：“有场地、有资金，一度想自己干物流，但我们不专业、有顾虑。”思虑再三，可孚医疗将目光投向快递物流企业，请专业的人做专业的事。“目前与韵达共建的交叉带式分拣系统每天使用10小时，分拣10多万单快递包裹，可节约45%的人力，还能降低错拣、错分带来的时间成本。”付正华表示。

对服务制造业这片“蓝海”，不少快递企业也十分看好。“经过多年发展，传统快递市场渐成‘红海’。这一背景下，‘快递进厂’带来了新机遇，也倒逼快递企业加快提升差异化服务能力、构建多元化服务格局。”顺丰集团智能家居家电行业负责人王子豪说。

在国家邮政局发展研究中心市场监管研究处助理研究员彭彬看来，着力满足制造业发展需求、从服务电商销售向服务制造业转型，是快递业高质量发展的重要路径。“行业企业应创新服务理念、提升服务能力、健全产品体系，在为制造业企业提供精准高效便捷服务的同时，实现自身新发展。”

任重道远

推动快递业与先进制造业融合发展取得更大突破

“尽管发展成效显著，但总体看，当前我国‘快递进厂’仍处于发展初期，还有很大潜力和空间。”彭彬分析，具体表现在两方面。

一方面是融合服务种类有限。目前，产品服务仍以普通寄递和快运业务为主，限时寄递、精准寄递、供应链管理咨询、客户画像和大数据分析等个性化服务的能力有待提升。

另一方面是融合链条较短。仍以“快递+流通”的产业链后端环节为主，前端和中端环节比重仍需提升，配件库存管理、维修中心、呼叫中心、退换货等一些需求尚无法充分满足。

“只有深刻理解不同行业企业的特征和痛点，快递企业才能根据市场需求变化及时提供相应的服务。”彭彬说。

已经有不少快递企业行动起来，寻求新的突破——

在多年服务光伏企业过程中，京东物流发现，光伏产业上下游分布较为分散，但业务联动却十分紧密。借助遍及全国的仓储运输资源，京东物流串联起产业链上下游的硅料工厂、硅片工厂和组件工厂等，不仅能够快速响应客户物流需求，还实现了运输全程的可视化，有效破解了产业链远距离互动和供应链管理难题。

向产业链纵向深入。从佛山菜鸟集运仓发往全国的家具产品，经由当地自营仓分拨转运，最终将由菜鸟的送装师傅送货上门免费安装。“通过延展‘快递进厂’的链条，供应链两端的服务能力都在提升。”陈清松说，前端借助“仓配一体”，提高了货物运输效率，后端则通过“送装一体”进一步优化了用户体验，“推出‘送装一体’新服务后，去年‘双11’期间，菜鸟大件家装的日均收货量、签收量均同比增长超500%。”

国家邮政局有关负责人表示，今年将采取有力举措，推动快递业与先进制造业融合发展取得更大突破。一方面，指导各地组织快递企业培育规模项目，加快建设并动态调整快递业与制造业融合发展项目库，尽快形成示范引领作用。另一方面，推动地方政府申报试点发展先行区，出台“快递进厂”属地工作方案，研究财政税收、信贷保险等相关支持政策，为快递服务制造业营造良好发展环境。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 18 版）

(责编：牛镛、杨光宇)

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