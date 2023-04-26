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向智能制造要质量要增量（观象台）

王  政
2023年04月26日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　作为制造强国建设主攻方向，智能制造是制造业实现质的有效提升和量的合理增长的有效途径，对于加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济具有重要意义

　　

　　习近平总书记强调，“要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，推动制造业产业模式和企业形态根本性转变”。

　　智能制造正深刻改变着中国制造的面貌。在湖北美的洗衣机有限公司5G智能工厂，超过2500台设备实现5G全连接，生产一台洗衣机只需15秒钟，由此带来产品直发率提升80%、库存降低50%、单台人工成本下降30%等诸多利好；在宁德时代总部Z基地，“5G+工业互联网”的应用，让每组电芯的生产节拍降至1.7秒、劳动生产率提高75%、年能源消耗降低10%，更实现了“十亿分之一”的超低缺陷率；在宁波极氪智慧工厂，智能制造系统不仅实时记录、智能分析每一个焊点的电流电压、每一个螺栓的拧紧曲线，确保车辆装配品质万无一失，更能完成超过150万种配置组合的高效个性化定制……

　　据统计，截至2022年底，我国已建成2100多个高水平的数字化车间和智能工厂，其中有209家示范标杆工厂；培育6000多家系统解决方案供应商，建成具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台248家，重点平台工业设备连接数超过8000万台（套）。智能制造示范工厂的生产效率平均提升32%，资源综合利用率平均提升22%，产品研发周期平均缩短28%，运营成本平均下降19%，产品不良率平均下降24%。

　　作为制造强国建设主攻方向，智能制造是制造业实现质的有效提升和量的合理增长的有效途径，对于加快发展现代产业体系、巩固壮大实体经济具有重要意义。它不仅可以带动工业机器人、增材制造、工业软件等产业发展，促进战略性新兴产业发展壮大、提升产业链供应链现代化水平，还能够重构制造业研发、生产、管理和服务等各个环节，提高生产制造的整体效率、增强供给体系适配性。

　　大力推进制造业智能化，要进一步推动数字孪生、人工智能、5G、大数据、区块链、虚拟现实等新技术在制造环节的深度应用，探索形成一批智能场景。《“十四五”智能制造发展规划》就提出，要深入实施“智能制造示范工厂建设行动”，推动“场景—车间—工厂—供应链”的智能化改造，探索标准化、模块化、精准化的推广路径。

　　大力推进制造业智能化，要在工艺和装备领域多点发力、尽快突破。比如，发展基础零部件和智能装置、通用智能制造装备、专用智能制造装备以及融合数字孪生、人工智能等新技术的新型智能制造装备。又如，引导装备制造商、高校院所、用户企业、软件企业等联合开发研发设计、生产制造、经营管理、控制执行等工业软件。再如，着力打造面向典型场景和细分行业的专业化、高水平的系统解决方案，以及面向中小企业的轻量化、易维护、低成本解决方案。

　　当前，全球制造业正加快迈向数字化、智能化时代，智能制造对制造业竞争力的影响越来越大。期待我国广大企业积极推进智能制造，持续提升中国制造的质量、效益和核心竞争力。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月26日 18 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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