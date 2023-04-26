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在广西南宁当一天便利店店员

门店“触网”  机遇无限（体验·走近身边小商户·新时代·追梦人）

本报记者  张云河
2023年04月26日06:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　店长黄选贵在打包商品。
　　人民网记者 严立政摄

　　本报记者在体验拣货工作。
　　廖丽环摄

　　外卖员取完货后，即将离开便利店。
　　本报记者 张云河摄

　　周末，位于广西南宁市青秀区金湖路58号的“双百便利超市”金湖店十分热闹。不过，和一般便利店有所不同，在这里进进出出的人，主要是外卖小哥。

　　“叮咚”的提示音此起彼伏，机器不断吐出订单，28岁的店长黄选贵忙得不可开交：“我们把门店搬到了网上，线上下单，提供小时级到家服务，主打的是数字零售、即时配送。”

　　零售行业在悄然变化。像双百便利超市金湖店这样，传统便利店和线上外卖平台结合后的新业态日渐兴起。这类店面发生了哪些新变化？遇到了哪些新情况？为一探究竟，记者近日走进这家便利超市，体验店员的一天。

　　店面新突围——

　　线下客流是有限的，转型线上是出路

　　“又卖光了，得抓紧补货！”

　　早上8点10分，记者按时来到门店，看着系统上的提示，黄选贵一开口就对记者“抱怨”起幸福的烦恼：“依托‘牵牛花’商家端APP，销量、库存信息一目了然，热销商品大量进货，成为店面的日常工作。”

　　黄选贵所说的“牵牛花”，是某外卖平台开发的一种商户多渠道管理工具，可为本地商家提供零售数字化解决方案，订货、收货、入库、摆货、分拣、打包实现大数据全流程管理。“我从没想过零售也能这样干！”黄选贵感叹。

　　说话间，只听“嘀——”的一声，运货的面包车到了。记者赶紧去卸货，搬了几箱矿泉水就腰酸背痛。

　　“身子别往后仰，挺直腰。”店里的拣货员李茂荣教我。十几分钟后，100袋锅巴、5把电蚊拍、3个电热水壶……一件件物品按照规范摆上货架。

　　店里的拣货员三班倒，李茂荣是大伙儿公认的能手，他一个班次能拣货940件，订单的平均拣货时长仅两分钟，“我干得越快，顾客等的时间就越少。”

　　在成为金湖店店长之前，黄选贵曾在其他便利店打过几年工，有连锁店，也有个人店。对她来说，门店数字化改造带来很大变化。

　　商品种类更丰富。黄选贵比较：“以前的店，盘库靠的是经验和记忆，商品顶多不过千余种。现在数字化的库位管理提高了货物种类上限，虽然我们店仅有220平方米，但目前我们上架了4000多种商品。”

　　场地成本降低。金湖店所在的商圈并不是周边的“黄金地段”，走在店里，这家店给记者的感觉是装修朴素，进深很长，十几排货架满满当当。黄选贵解释说：“纯线下的店面，因租金高涨，容易落得个‘旺铺转租’的下场。我们不一样，线上销售对地段需求更灵活。”

　　库存周转更快。“数据管理，有效缓解原先货物积压的问题。爆款的多购置，赔钱的就下架，门店开业以来，我们共调整优化3486种商品，在以前是不敢想象的。”黄选贵感慨道。

　　从线下进军线上，黄选贵认为这是实体门店突围的一种有效途径。“线下客流有限，‘触网’则机遇无限。我们小商铺拼位置比不过大商场，拼渠道比不过品牌商，转型线上是出路。”

　　消费新选择——

　　满足顾客个性化需求，提供更多商品和服务

　　“自动接到186号订单，请您及时处理。”

　　打印机响了，记者拿起自动打印出来的清单：猫砂盆一个、猫咪梳子一把、砂铲一把。看清商品，记者立即到对应货架拿货。这时，手机上弹出顾客刘先生的留言：“你好，请问我的订单送出了吗？”

　　“打包好了，骑手取货就可以送了。”记者赶紧回复。边去拿货，边盯手机，真有点忙不过来。

　　很快，骑手邓焕庆进店取走包装后的商品。十几分钟后，手机系统显示，商品已经成功送达客户。

　　闲暇时，记者走出门店，在附近商圈转了转，发现线下的便利店商品种类往往有限，比如很少有卖萌宠用品的。而黄选贵的线上门店，就能为顾客个性化消费提供更多选择。

　　“除了通常的零食、饮料、矿泉水以外，美妆洗护、花卉园艺、母婴用品等，我们都能提供。”黄选贵说。

　　从时间上看，线上门店能24小时全天候营业，“深夜顾客嫌蚊子叮想买个苍蝇拍，或者是耳罩、台灯等，别的店关门了，我们有。”

　　从空间上看，线下便利店的顾客，多是周边住户，服务半径差不多是一公里。而线上店，服务半径至少拓展至三五公里。

　　从年龄上看，各个年龄段的顾客都可以在线上便利超市找到他们心仪的物品，“婴儿的爽身粉、学生的纸笔本、男人的剃须刀、女士的化妆品、老人的老花镜，我们都提供。”黄选贵说。

　　作为一名骑手，邓焕庆对这种消费变化趋势印象深刻：

　　“我们跑外卖的，干得久了就知道哪个行业订单多。以前跑的多是餐饮店，最近一段时间，‘双百’金湖店这种新型零售店成为骑手最爱跑的‘香饽饽’。”

　　市场新活力——

　　拥抱数字化时代，全链路、全场景提高效率

　　“生意不错，加油再干！”

　　晚上9点52分，夜幕深沉，金湖店里仍然是灯火通明。黄选贵一边带着店员拣货，一边对记者说：“每天晚上，我都会研究一下系统上的多维度经营数据，以便确定之后的购销决策。”

　　记者跟黄选贵一起，打开“牵牛花”，APP上显示的单日有效订单量高达383个，营业总额达1.6万多元。

　　营业数据、商品概览、配送时效、员工履约情况等各环节指标，黄选贵能时刻掌握。“从纸笔时代跃入数字化管理时代，全链路、全场景的经营分析有助于提高经营效率，降本增效。”

　　黄选贵说，在南宁，现在很多“双百便利超市”都像金湖店一样搬到了网上。

　　在黄选贵的介绍下，记者给双百便利超市相关负责人周益睦打起了电话：

　　“数字零售是一片广阔的蓝海，我们陆续开办了32家双百便利超市，现在以每月新开办2家门店的速度成长。”周益睦说。

　　在周益睦看来，实体店拥抱数字化，发展“即时零售”，是当下的潮流和趋势，它为商圈重新火热添了新活力。

　　“在‘快消费’的时代里，相较于电商的‘最后一公里’，我们的‘最近一公里’肯定更吸引顾客。当零售品也能够‘外卖’时，线上的流量自然就变成线下门店的养分了。”对“即时零售”的发展前景，周益睦很有信心。

　　“一季度，我们所有门店月营业总收入达900万元，同比增长12倍，共吸纳205人就业，间接带动500名外卖员增收。我们将紧跟数字化发展趋势，继续完善基于‘万物到家’的供应链和价值链。”周益睦说。

　　夜已经很深了，记者的体验准备结束了。“我要一步一个脚印，把店做好做强，为顾客提供更好的服务！”临别时，黄选贵笑着说。

　　本期统筹：杜海涛  齐志明


　　《 人民日报 》（ 2023年04月26日 19 版）
(责编：牛镛、杨光宇)
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