乔金亮

原标题：农业农村经济运行平稳

一季度，各地全力抓好春季农业生产，着力保障“菜篮子”产品供给，统筹推进乡村振兴，农业农村经济运行平稳、开局良好，为稳增长、稳就业、稳物价提供了有力支撑。

夏粮丰收基础较好

眼下，正值春耕春播关键时节。据农业农村部农情调度，春耕备播进展顺利。全国春播粮食已完成近两成，进度同比略快。其中，早稻栽插过六成。全年粮食意向种植面积17.7亿亩以上，连续4年增加。今年首次将大豆生产任务纳入粮食安全党政同责考核，并出台大豆生产一揽子扶持政策措施，调动农民种豆积极性。

“从各地反映和实地调查情况看，夏季粮油生产形势不错。”农业农村部种植业管理司司长潘文博分析，一是小麦面积恢复增加，油菜面积扩大较多。去年秋种天气正常，土壤墒情适宜，各地应种尽种，小麦面积恢复增加。在扩种油菜政策引导下，南方地区挖掘冬闲田扩种油菜，预计扩大面积1000万亩。二是小麦长势好于上年，油菜长势基本正常。目前，小麦一二类苗比例上升到90.5%，同比高2.7个百分点，奠定了丰收基础。

当前正值春耕用肥高峰，化肥供应总量充足，价格运行基本平稳。农业农村部市场与信息化司负责人刘涵介绍，从供需情况看，今年春耕期间化肥需求量折纯约2265万吨，与往年基本持平，国内化肥生产量超2400万吨，能够满足需要。从基层铺货速度看，各地化肥到位率稳步提升，省、市、县三级春耕化肥下摆到位率分别为94%、93.7%、83.7%，均高于去年同期。从市场价格看，化肥价格高位回落。今年3月份，尿素、磷酸二铵、氯化钾、复合肥出厂价较去年6月份分别跌17.1%、24.4%、39.4%和27.6%。

目前，油菜陆续进入收获期，南方小麦正在灌浆，北方小麦正在孕穗抽穗。要实现粮食丰产丰收，还要经历病虫害、“干热风”、倒伏等多个关口。潘文博表示，将全力抓好“奋战120天夺取夏季粮油丰收行动”，分区分类开展田间管理，确保适期收获。

重要农产品价格总体稳定

“米袋子”“菜篮子”与民生息息相关。今年以来，农产品市场供应充足，价格总体平稳，品种间有涨有落，波动基本正常。3月份，稻谷、小麦、玉米3种粮食集贸市场均价每百斤140.27元，环比跌0.1%，同比涨6%；“菜篮子”产品批发价格指数为134.01，环比下降1.26个点，同比下降1.8个点。

后期供需形势如何？刘涵表示，重要农产品市场供应有保障，预计价格总体保持稳定。从生产来看，生猪产能处于合理区间，蔬菜水果产销衔接顺畅，“菜篮子”稳产保供基础比较牢固。截至一季度末，全国能繁母猪存栏量4305万头，总量充足。全国蔬菜种植面积7709.7万亩，同比增加110.2万亩；4月上旬，全国蔬菜产量1547万吨，同比增加18.7万吨。从库存来看，稻谷、小麦两大口粮库存总量大、分布广、比重高，玉米政策性库存进一步充实，粮食库存结构更加优化，市场调控和供给能力稳步增强。

“当前正值猪肉消费淡季，由于前期一些养殖场户压栏惜售，猪肉产量还在增加，生猪价格持续低位运行，一些养殖场户出现阶段性亏损。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德认为，按照目前消费水平，全国大体一年出栏7亿头猪，供应有保障。今年一季度生猪出栏近2亿头，出栏增加叠加消费淡季，导致生猪价格出现下跌。这影响了生产者收益，也支撑了CPI低位运行。

“近年来，农业农村部实施了生猪产能调控方案，核心指标是能繁母猪存栏量。按照目前供求状况，能繁母猪存栏量稳定在4100万头的95%—105%就是合理区间。只要在这个区间，生猪生产就是稳定的。”曾衍德说，近期玉米、豆粕等饲料原料价格有所回落，利于缓解养殖亏损局面，加上“五一”假期、端午节拉动，猪肉消费需求将增加。综合判断，生猪养殖有望在二季度末实现扭亏为盈，上半年养殖亏损程度整体将轻于上年同期，价格起落有望趋于平缓。

农民增收势头强劲

增加农民收入是“三农”工作的中心任务，也是拉动内需、促进城乡经济循环的重要措施。数据显示，一季度农村居民人均可支配收入达6131元，同比名义增长6.1%，实际增长4.8%，农村居民收入增长快于城镇居民。

各地持续抓好产业就业帮扶，脱贫攻坚成果得到巩固拓展。截至3月末，65%的监测对象已消除返贫风险，其余均落实了帮扶措施；新增发放脱贫人口小额信贷215.5亿元，惠及48.5万脱贫户；实施防止返贫就业攻坚行动，外出务工脱贫劳动力3074万人。

曾衍德分析，一季度农民增收有3个特点：一是务工收入增长。外出务工农村劳动力总量1.8亿多人，外出务工劳动力月均收入4504元，同比增长1.5%。二是收入增速提高。农民收入实际增长4.8%，比去年全年快了0.6个百分点。三是城乡收入差距收窄。城乡居民收入之比为2.35，比上年同期缩小0.04。

也要看到，经济回升和就业形势好转的基础需要继续夯实，促进农民就业增收的任务还很艰巨。

南京林业大学农村政策研究中心主任高强认为，拓宽农民增收渠道，要从4方面发力。一是政策扶持，落实好稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴等政策。二是创业就业，实施农村创业创新带头人培育行动，带动农民就地创业、就近就业。三是改革赋能，深化农村土地制度改革，赋予农民更充分财产权益。四是增强动力，重点是增强脱贫地区和欠发达地区内生发展动力。

(责编：罗知之、陈键)

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