顾 阳

原标题：“保税+”释放综保区创新活力

“一季度，北京地区实现外贸进出口8992.4亿元，同比增长11.6%，高于同期全国进出口增速6.8个百分点，对全国外贸增长贡献率最大，达20.8%。”在4月25日举行的“北京市贯彻落实党的二十大精神”系列主题新闻发布会上，北京海关党委书记、关长张格萍表示，今年以来，北京海关持续打好“优平台、优通道、优环境、优产业”政策组合拳，在去年出台28项措施的基础上，进一步推出26项新举措，助推首都开放型经济高质量发展。

以综保区为代表的海关特殊监管区，是开放型经济发展的重要平台。张格萍表示，北京海关以国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设为主抓手，全力推动综保区政策创新与先行先试。“比如，支持北京天竺综保区打造服务贸易特色区、空港保税标杆区，推动大兴机场综保区建立区港一体化创新监管模式。此外，我们还全力助推中关村综保区申建工作，着力打造研发型综保区海关标杆。”

注重首创，深耕“保税+”，发挥开放平台的集群优势，是北京海关促进首都外贸稳规模优结构的重要举措。

“保税+电商”模式促进消费回补和潜力释放。全国独有的“免税、保税和跨境电商政策衔接试点”和“跨境电商销售医药产品试点”落户北京天竺综保区，这两项试点政策不仅极大地缓解了企业的仓储压力和资金压力，也让国内消费者买到了更加安全丰富的跨境电商商品。

“保税+文化”模式释放国际文化贸易产业聚集效应。通过探索形成“区内仓储+区外展拍”“区内展示+线上交易”和“保税展示交易”三种海关监管模式，鼓励海外文物回流，支持服务文化保税业态发展。“在全国范围内，我们率先在综合保税区内举办国际文物艺术品博览会，展品自口岸提货至区内展馆用时仅15分钟，为企业节省担保资金约6550万元。”北京海关党委委员、副关长冯斌说，截至3月底，该模式下共监管入境文化艺术品5.3万件，货值26.47亿元。

“保税+检疫”模式提升生物医药监管效能。“公司需要定期从国外进口实验小鼠用于科研工作，部分实验对实验小鼠鼠龄有严苛要求。”在了解到北京某医药公司实验动物中心负责人的诉求后，北京海关采取了快速验放举措，加速了公司的研发效率和设施轮转速度。目前，北京海关在全国率先开展了低风险特殊物品智能审批，建成了全国首家综保区内特殊物品公共查验平台，对符合条件的企业实现审批“零等待”，网上审批时限由“人工3个至5个工作日”缩短为“计算机秒级”，企业一次开箱即可完成“收货、发货、理货、查验”四个环节。

“保税+仓储”模式助力企业开源节流。冯斌介绍，北京海关综合运用分类监管、库位管理、智能卡口等多项政策，试点企业整体仓储物流成本降低20%以上。据悉，北京现有分类监管仓库25个，占地面积近8.5万平方米，其中最大的一家医药用品贸易公司已开展分类监管业务共计347亿元。

“保税+维修”模式扩展临空经济区功能。推广运用“区内仓储+区外维修”“保税维修”等优惠政策，境外入区待维修货物、料件及进口设备均可享受免税政策。

更多的“保税+”模式还在路上。大兴机场综保区作为全国唯一一个跨省级行政区域的海关特殊监管区域，封关运行1年多来，集聚生物医药、航空物流、跨境电商、高端消费等产业，形成华北地区新的经济增长极。“在京津冀协同发展战略下，我们不断推进京津冀三地海关同频共振，一方面坚持‘一企一策’，率先重点扶持大兴综保区先行入区企业平稳起步，形成示范效应，下好‘先手棋’；另一方面持续关注签约企业及拟入区企业动向，支持综保区结合自身实际发展特色细分产业，筑起京津冀协同发展的新高地。”北京海关党委委员、副关长王辉说。

对于产业优化方面，张格萍表示，将瞄准高端、智能、绿色方向，助力产业结构升级，比如为医药健康产业提供“研发用物品进口‘白名单’制度”，为新能源汽车产业应用“企业集团加工贸易监管模式”，为会展产业推出“一次备案、分批报关”展品通关模式，为在京总部企业定制“一揽子”税收优惠、“一体化”海关监管和“一站式”惠企政策，促进外贸保稳提质。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经