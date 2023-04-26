郭子源

原标题：理性看待存款利率下行

近期，部分中小银行先后宣布下调存款利率，引发市场广泛关注。当前，我国居民储蓄处在高位，截至2023年3月末，住户人民币存款余额130.23万亿元，比上月末增加2.91万亿元，比年初增加9.9万亿元。市场有观点认为，存款利率下行可能会影响投资者收益以及投资结构。

目前，综合多方面因素来看，存款利率下行对投资者的影响较为有限。从短期看，投资者在定期存款、理财产品、债券这三者之间的投资分布不会发生较大变化。先看理财产品。今年3月份，尽管新发生的定期存款加权平均利率较去年4月份下降了0.16个百分点，但此降幅明显小于理财产品收益率的同期降幅。再看债券。今年3月份，3年期、5年期存款的加权平均利率分别高于流动性更好的同期限国债收益率近0.6个百分点、0.8个百分点。从中长期看，存款、贷款利率下行有助于降低企业的融资成本，有助于推动实体经济企稳回升，其最终目的是促进经济肌体健康发展，这与投资者的长期利益一致。

理性看待此轮存款利率下行，要厘清利率变化的原因与逻辑。作为我国金融领域最重要的改革之一，利率市场化改革备受关注且影响深远。利率不仅是资金的价格，更是重要的宏观经济变量，它决定着资金流向，对于宏观经济均衡以及资源配置有着重要的导向意义。就存款利率而言，其市场化改革已迈出重要步伐。2015年10月份，金融管理部门放开对存款利率的行政性管制。随后，“市场利率定价自律机制”成立，多家金融机构自主协商，确定存款利率自律上限。最初的确定方式为“基准利率浮动倍数”，但此方式容易产生杠杆效应，因此，存款利率自律上限的形成方式又被优化为“基准利率加基点”。2022年4月，存款利率市场化调整机制建立，自律机制成员银行参考两种利率，合理调整存款利率水平。一是债券市场利率，以10年期国债收益率为代表；二是贷款市场利率，以1年期LPR为代表。

近年来，市场利率整体下行，存款利率的下行也在预期之内。我国是超大型经济体，货币政策必须坚持“以我为主”。2022年全球主要央行持续大幅加息，但考虑到彼时的经济总需求仍较为疲弱，我国非但没有简单地跟随加息，反而两次降低利率，助力实体经济企稳回升。受贷款利率下行影响，去年9月份，5家国有大行率先下调存款利率，以保持自身的合理息差。此外，去年以来存款增长较为明显，市场的供求关系有所变化，存款利率也因此下行。

近期部分中小银行下调存款利率，更多属于金融机构的市场化行为。去年9月，国有大行纷纷下调存款利率，此后，多家股份制商业银行也纷纷下调存款利率。近期下调利率的银行，基本上是之前没有调整过利率的中小银行。另外，由于贷款利率持续下行，银行的资产端收益下行，如果存款利率长期处在高位，负债端成本高企，银行的息差将大幅收窄，可能导致利润承压，甚至可能影响银行的稳健经营以及服务实体经济的可持续性。因此，存款利率下调也是银行基于自身经营考量做出的自主决策。

(责编：罗知之、陈键)

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