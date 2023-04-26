马春阳

原标题：持续完善公募基金自律规则体系

中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）近日发布《公募基金行业文化建设自律公约》，要求行业坚持党的领导，牢记初心使命，切实服务实体经济和国家战略，更好满足居民财富管理需求，共同践行和营造风清气正的行业生态。

具体来看，《公约》共10条，分别从党的领导、初心使命、守法合规、信义义务、长期主义、廉洁从业、立德修身、作风端正、言论得当、公司管理等10个方面作出规范：一是坚守“初心”，拥护党的领导，强化使命担当；二是恪守“底线”，坚持守法合规，践行信义义务；三是针对少数从业人员谋取不正当利益、奢靡炫富、生活作风不正、言论失当等重点问题，明确彰显监管、自律态度；四是强化行业机构人员、薪酬管理的主体责任等。

据了解，《公约》旨在引导行业机构与广大基金从业人员树立正确的价值观、事业观、职业观，坚定推进行业实现更高水平、更高质量的发展。全体公募基金管理人以及部分销售、托管机构，共计170余家会员单位在《公约》上联合盖章，共同倡议行业机构及从业人员自觉遵守《公约》，以实际行动践行“合规、诚信、专业、稳健”的文化理念，牢记服务实体经济、国家战略以及居民财富管理需求的初心使命，提高执业能力，恪守职业道德，切实肩负起新征程赋予的时代责任和历史使命。

易方达基金有关负责人对记者表示，将积极响应和落实《公约》要求，充分发挥党组织在企业文化建设中的政治引领作用，切实增强金融报国情怀，坚守行业的人民性，贯彻落实金融服务实体经济的根本要求。公司将始终坚持依法合规经营，恪守信托义务和责任，坚持专业精进和廉洁从业，勤勉尽责、开放进取，不断提高服务实体经济与国家战略、服务资本市场改革发展、服务居民财富管理需求的能力。

据悉，中基协将在《公约》基础上，持续完善和优化公募基金机构及人员相关自律规则体系，同时依托协会理监事会、各委员会，加强联动，层层辐射，把行业文化和职业道德的自律要求传导至行业全部机构和从业人员，切实形成强大的行业文化自律合力。

(责编：罗知之、陈键)

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