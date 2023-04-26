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致敬中国航天员首飞太空二十周年

三位“航天人”带来线上科普课

沈 唯
2023年04月26日08:54 | 来源：科技日报
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原标题：三位“航天人”带来线上科普课

20年前，杨利伟搭乘神舟五号载人飞船成功出征太空，成为中国载人航天事业的里程碑，也标志着中国的科技发展取得了重大突破。20年来，中国载人航天事业硕果累累，随着中国首个空间站的建立，太空探索迎来了更多的机会。火箭飞天的奥秘都有哪些？天外生命是什么样子？如何使航天飞船更加安全可靠？

4月24日是“中国航天日”，由科普中国联合中国航天科技集团共同举办的“科学视界·基立未来”科普专家系列沙龙特别节目“筑梦廿载向苍穹——致敬中国航天员首飞太空20周年”播出。节目邀请了三位“航天人”进行主题演讲，分别是中国航天科技集团五院空间站系统副总设计师朱光辰、上海航天技术研究院控制所研究员陈鼎、中国航天科技集团一院褚嘉运博士，他们围绕基础研究领域，通过对热点话题及时科普，向公众展示科学思维和科学方法，并逐渐引导公众形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的氛围。

朱光辰在演讲中详细介绍了航天器总体构型设计和布局设计的重点，深入浅出地讲解力学、材料科学和电子电器的科学知识，并鼓励有志于科研技术工作的年轻人投身航天领域。在他看来，航天事业体现的是国家意志，具有强大的组织力和执行力，一旦确定目标之后，就会坚定不移地执行下去。“航天事业提供了施展聪明才智的广阔舞台，让参与者有机会见证一次又一次的历史性时刻。航天事业大有可为！”

陈鼎重点讲解了空间科学探测和应用方面的研究工作。自2012年起，中国率先提出了“系外类地行星探测计划”，利用超高精度的空间天体测量和测角技术，对太阳系附近一些非常亮的恒星周围的行星系统进行探测。陈鼎在演讲中表示，因为精度要求高、工程难度大，项目团队十年来潜心研究，持续深入优化方案，攻克关键技术，不断抠细节、啃难题，几乎没有一天停息。从原理到设计，再从样机到地面实验，项目终于在2023年进入实际的在轨探测阶段。

从事航天器可靠性设计工作的褚嘉运，在演讲中解答了如何通过科学手段保障航天器成功飞行的问题。褚嘉运说：“载人航天与可靠性工程是密不可分、互相成就的。没有可靠性工程的基础，根本无法迈进载人航天的门槛，没有载人航天任务的规格要求和检验，就不会有航天可靠性工程技术的蓬勃发展。”

(责编：罗知之、陈键)
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