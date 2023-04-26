原标题：“钢铁螳螂”助力煤矿建设 作业效率较人工提升10倍

标识牌埋设机器人。 受访单位供图

◎本报记者 张景阳 通讯员 阚兴佳

国产科幻电影《流浪地球2》中曾出现的地月基地机械设备，好像“钢铁螳螂”一般，充满科技感。观影热散去，现实版的“钢铁螳螂”出现在了内蒙古的露天煤矿中。

记者日前在国家电投内蒙古公司扎哈淖尔煤矿看到，一个科幻感十足、形似变形金刚的大型机械在矿内的复杂路况上平稳行驶着，像极了电影中的“钢铁螳螂”。

在露天煤矿中，人工从事现场安装各类警示柱、移动标识牌以及进行埋设和拔出等作业费时耗力，效率低，安装成本高。而首次应用于露天煤矿中的标识牌埋设机器人，可以不依靠其他设备实现安全标识牌埋设全过程机械化作业，大大提高了作业效率和安全性。

机械车驾驶司机庞忠军介绍说：“‘钢铁螳螂’就如同一个现实版的变形金刚，简单操作就能完成复杂的动作。以前我们4个人完成这些工作需要1天时间，并需要工程设备辅助完成运输道路移设和标示牌转装工作。它只需2小时，作业效率提升10倍。”

据介绍，研发团队通过自主编程的专用控制软件、CAN总线技术和可编程控制器，对该机械的液电系统进行转换集成，实现了底盘的百变运动，驾驶员只需专注于生产作业，不必为复杂操作分心。

“18个液压油缸，能支持它在露天矿山产生56种动作变形，斜坡、沟渠、凹凸地面、边角空间等复杂地形依旧可以如履平地，四轮驱动、全轮转向、轮腿结合的精巧设计和灵动的机身，有效保障设备快速到达指定区域、展开作业程序。”技术人员介绍说。

标识牌埋设机器人的应用有效避免了安装过程中人机联合作业机械伤害隐患、高处搬运滑落风险、人员劳动强度大疲劳风险。“它能有效降低人机混合作业、人力搬运抬举、攀爬土挡带来的安全风险，整个安装作业不需要人工参与，岗位人员由原来4人减至1人，驾驶司机可在200米安全区域内进行远程遥控作业。”现场管理人员陈健告诉记者。

记者了解到，该机械车还可在零下40℃和50℃的极限温度下作业，最大爬坡45度，最大越障高度2.4米，最大跨越壕沟宽度4米，最大涉水深度2米。它虽然只有一条起重臂，却可以搭载不同的机具，可应用于露天煤矿生产挖掘、破碎、钻孔、打桩等多种作业功能场景。

(责编：罗知之、陈键)

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