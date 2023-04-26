张 晔

原标题：300平方米内停200辆车装配技术解停车难题

“我们以国际上最先进的机械掘进悬吊拼装竖井技术，建造了直径为12米、深度为68米的超深竖井，同时还自主研发了全球首套超深垂直升降系统，侧向搬运智能停车，实现了在300平方米的空间内停200辆车的目标，整个存取车时间不超过90秒。”

在近日举行的“2023交通基础设施工业化装配化技术大会暨装配式智慧停车系统论坛”上，上海公路桥梁（集团）有限公司总经理周隽介绍了全球首座深井式地下高密度立体智能停车库，为缓解城市停车难提供了一个新选择。

南京市公共工程建设中心副主任、总工程师章登精说，随着经济社会的发展，传统建筑业也在发生深刻的转变，交通基础设施建设正向工业化、装配化、智能化方向快速发展。工业化装配化技术和理念从最初的房屋建筑、城市高架开始应用，经过多年的发展，已经在公路及市政桥梁、轨道交通、地下空间等领域取得了不俗的成果。

地上平平无奇，地下大有乾坤。记者跟随专家来到南京儿童医院河西院区附近的一座沉井停车场，只见停车场地上建筑只有3层，地下却有25层，拥有2个深达68米的停车井，每层可停4辆车。机械升降平台可360度旋转停在任意层，汽车像坐电梯一样自动停在指定位置。沉井停车场自2022年投入使用后，有效缓解了南京儿童医院周边的停车难问题。

据悉，第二代停车系统的全尺寸试验模型目前正在验证中，单车存取时间可压缩到60秒以内。周隽表示：“这个车库造下来目前每个车位建设成本在30万元左右，未来还有下降空间。”

据中国工程院院士、北京工业大学副校长杜修力介绍，无论是俄罗斯、日本还是美国，装配式地下建筑已经有不少应用案例。“工业化建造技术以预制件在工厂里进行施工，然后转运到现场进行安装。最重要的第一步是保证工厂预制件施工的精度，第二步要保证现场施工的安装。总的来说，这是国家建设的一个发展方向。”

全国工程勘察设计大师、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司专业总工周良表示，未来城市的发展不会再有大规模的拆建，城市更新或将是未来发展的方向，其中停车问题可能是一大难题。

为解决停车难题，2022年1月，江苏四部门联合印发《关于推动城市停车设施发展的实施意见》，明确到2025年全省城市机动车停车泊位与机动车拥有量之比达到1.2∶1以上。与会专家表示，城市核心区停车问题突出，但内部挖潜空间有限，见缝插针灵活利用城市边角地建设沉井停车场，是集约化用地缓解停车难的好办法。

(责编：罗知之、陈键)

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